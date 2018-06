Tajný recept Nicole Kidman na úspešné manželstvo: Neuveríte, čo so svojím mužom nikdy nerobí!

"Nikdy sme si neposielali SMS-ky. To vôbec nie je náš vzťah," vyjadrila sa rodáčka z Honolulu s tým, že si skôr telefonujú alebo za sebou odcestujú, ak sa im cnie. "Voláme si. Robili sme to tak od samého začiatku. Dôvod, prečo sme s tým začali, bol taký, že som nevedela ako esemeskovať a jednoducho to pre nás zafungovalo. Takže to teraz nerobíme. Stále sa rozprávame a máme videohovory, len si nepíšeme SMS správy," vysvetlila 51-ročná herečka.

Herečka si s manželom, za ktorého sa vydala 25. júna 2006 v austrálskom Sydney, neposiela správy preto, lebo si myslí, že z času na čas zle opisujú to, o čom sú. "Stalo sa mi, keď som opakovane čítala SMS-ky, že som si vravela 'Čo to znamená?' a potom som to prečítala niekomu a opýtala sa 'Môžeš mi to vysvetliť?' Toto nechcem medzi mnou a mojím milým," dodala Kidman.

Nicole Mary Kidman sa do povedomia verejnosti dostala v roku 1989 trilerom Úplné bezvetrie. V 90. rokoch účinkovala v snímkach ako Dni hromu (1990), Navždy a ďaleko (1992), V moci posadnutosti (1993), Batman navždy (1995), Peacemaker (1997), Praktická mágia (1998) či Eyes Wide Shut - Spaľujúca vášeň (1999). Za výkon v muzikáli Moulin Rouge (2001) ju v roku 2002 nominovali na Oscara, o rok neskôr si sošku odniesla za stvárnenie spisovateľky Virginie Woolf vo filme Hodiny (2002). Po tretí raz ju nominovali v roku 2011 za drámu Králičia nora (2010) a štvrtú nomináciu si vyslúžila v roku 2017 vedľajšou rolou v snímke Lion (2016). Na konte má tiež štyri Zlaté glóbusy a desiatky ďalších cien. Je známa aj zo snímok Tí druhí (2001), Návrat do Cold Mountain (2003), Ľudská škvrna (2003), Stepfordské paničky (2004), Tlmočníčka (2005), Moja krásna čarodejnica (2005), Invázia (2007), Nine (2009), Skús ma rozosmiať (2011), Reportér (2012), Stokerovci (2013), Koľaje osudu (2013), Skôr než zaspím (2014), Grace: Kňažná z Monaka (2014), Tajomstvo ich očí (2015), Kráľovná púšte (2015), Zabitie posvätného jeleňa (2017), Oklamaný(2017), či v televíznom filme Hemingway a Gellhornová (2012). Od roku 2017 účinkuje v seriáli Veľké malé klamstvá.