Šokujúca spoveď Gregušovej: Cimarro ju mal týrať už počas Let's Dance

BRATISLAVA – Dlhé mesiace mlčala. Dnes však bývalá misska Broňa Gregušová odhaľuje šokujúce detaily zo života po boku kubánskeho herca Maria Cimarra. Najnovšie sa vrátila aj k obdobiu, keď hviezda Skrytej vášne účinkovala v šou Let's Dance. Práve v tom čase sa podľa jej slov začalo týranie!
So sestrou Luciou sa totiž rozhodli založiť reláciu Sisters Unmasked (Odhalené sestry), v ktorej postupne odhaľujú hrozivé detaily Broninho života po boku hviezdy Skrytej vášne. Práve tam sa Gregušová vrátila aj k obdobiu, keď Mario Cimarro účinkoval v roku 2023 v šou Let's Dance. „Mala som zakázané poskytovať rozhovory, inak by som tam vôbec nesmela chodiť. Bolo to mentálne vydieranie,“ povedala otvorene.
Jej sestra Lucia zároveň opísala moment, na ktorý vraj nikdy nezabudne. Keď prišla do bytu, v ktorom dvojica počas pobytu na Slovensku bývala, zostala v šoku. „Raz som tam prišla a zostala som zhrozená, keď som na zemi uvidela chumáče vlasov. Vtedy jej vyšklbal vlasy a ťahal ju po zemi,“ uviedla.
Rodina vraj dlhší čas tušila, že vo vzťahu niečo nie je v poriadku. Rozsah problémov si však podľa Lucie uvedomili až oveľa neskôr. „Vedeli sme, že sa niečo deje, ale netušili sme, do akej miery. Ako rodina sme sa o tom, čo sa medzi nimi deje, dozvedeli až vo chvíli, keď naňho zavolala políciu a podala trestné oznámenie,“ priznala.
Broňa sa vo videu vrátila aj k obdobiu, keď boli na Slovensku kvôli Cimarrovej účasti v šou Let's Dance. Požiadali vraj televíziu Markíza aj prenajímateľa apartmánu o predĺženie pobytu, keďže pre dcérku naplánovali krstiny. Hoci Cimarro o všetkom vedel, podľa Gregušovej sa rozhodol odísť. „Povedal mi, aby som všetko zrušila, hoci už bolo všetko vybavené a zaplatené – z mojich peňazí. Bolo to obdobie, keď som mu už začínala neveriť a povedala som nie. Mala som z toho úzkosti, pretože som sa mu prvýkrát postavila,“ prezradila.
Bývalá misska zároveň vysvetlila, prečo o celej situácii dlhý čas verejne nehovorila. „Nemohla som sa poriadne k ničomu vyjadriť, lebo by to použili proti mne. Veď to aj spravili,“ uviedla. Gregušová tvrdí, že problémy začala intenzívne riešiť začiatkom roka 2025. Políciu podľa vlastných slov privolala 26. júna 2025. K udalostiam z tohto dňa sa zatiaľ nechce podrobnejšie vyjadrovať, keďže prípad stále riešia príslušné orgány. Príbeh, ktorý navonok pôsobil ako rozprávka so známym hercom zo seriálu Skrytá vášeň, sa tak podľa slov bývalej missky zmenil na bolestivý boj.