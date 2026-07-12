TRAGÉDIA pri Terchovej: Českej turistke (†73) sa pošmyknutie stalo osudným, utrpela smrteľné zranenia

Záchranári prenášajú telo zosnulej turistky. (Zdroj: hzs.sk)
TERCHOVÁ - Horskí záchranári zasahovali v nedeľu popoludní pod hrebeňom Sokolie v Malej Fatre. Na turistickom chodníku vedúcom k Chate pod Sokolím sa pošmykla 73-ročná česká turistka a po páde skalnatým lesným terénom utrpela smrteľné zranenia. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke.
Doplnila, že zvyšok turistickej skupiny stratil so ženou po jej páde kontakt. „Na miesto smerovali horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. Žena žiaľ pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla HZS.
(Zdroj: hzs.sk)
Horskí záchranári telo turistky transportovali pomocou nosidiel do Vrátnej a odtiaľ previezli terénnym vozidlom k Domu HZS v Štefanovej, kde ho odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom Policajného zboru SR.