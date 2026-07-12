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TOTO ste ešte nikdy nevideli: Pár odprevadila na večnosť rocková hudba Queenu a tanečnica na tyči!

Pár sa nechal odprevadiť na večnosť s pole dance tanečnicou a rockovou hudbou skupiny Queen. Zobraziť galériu (2)
Pár sa nechal odprevadiť na večnosť s pole dance tanečnicou a rockovou hudbou skupiny Queen. (Zdroj: X/E X X ➠A L E R T S)
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AMSTERDAM - Pohreb, na aký len tak niekto nezabudne. V holandskom Amsterdame sa posledná rozlúčka s manželským párom zmenila na netradičný obrad, počas ktorého pred smútiacimi vystúpila pole dance tanečnica na tyči. Hoci zábery vyvolali na internete búrlivé reakcie, rodina tvrdí, že išlo o splnenie posledného želania dvojice, ktorá celý život prevádzkovala legendárny nočný klub v štvrti červených svetiel.

Neobyčajný pohreb sa uskutočnil v krematóriu De Nieuwe Ooster v Amsterdame. Video z obradu zverejnil na Instagrame miestny pohrebník  Iede Hoorn, ktorý uviedol, že vystúpenie tanečnice nemalo nikoho šokovať, ale malo byť úprimnou poctou zosnulým.

Na záberoch je vidieť profesionálnu tanečnicu pri tyči, ktorá tancuje na známu skladbu The Show Must Go On od skupiny Queen. Predstavenie sa odohralo priamo pred smútiacimi počas poslednej rozlúčky.

Manžel zomrel už pred vyše 30 rokmi, exhumovali ho len pre tento moment a spoločný odchod so ženou

Celý príbeh je pritom ešte nezvyčajnejší. Manžel zomrel už v roku 1993 a jeho pozostatky dali príbuzní po viac ako troch desaťročiach exhumovať. Následne ho spopolnili, aby mohli byť popol manželov rozptýlený spoločne a dvojica tak zostala navždy spolu.

Rodina podľa pohrebníka celé generácie prevádzkovala známy nočný klub v amsterdamskej štvrti Wallen, preslávenej erotickými podnikmi. Keď sa ich opýtal, či by sa táto významná časť ich života mala nejako odraziť aj na pohrebe, najprv váhali. O niekoľko dní sa však ozvali s rozhodnutím – na obrad pozvú pole dance tanečnicu.

Je to tradícia, rešpektujte to prosím

Bizarnú atmosféru ešte viac udržiavali komentáre priaznivcov z blízkeho okolia, ktoré ostatných žiadali aby "rešpektovali ich kultúru" a že je to pre nich niečo normálne na každom pohrebe ako "tradícia".

TOTO ste ešte nikdy
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 (Zdroj: Instagram)

Hoorn uviedol, že tanečnica predviedla dôstojné a citlivé vystúpenie určené výlučne na počesť zosnulého páru. Zaujímavosťou je, že samotná umelkyňa sa podľa neho smrti veľmi obáva, napriek tomu prijala ponuku vzdať hold ľuďom, ktorí svoj život spojili práve s týmto druhom umenia.

Pohrebník dodal, že práve takéto momenty dokazujú, že posledná rozlúčka nemusí byť vždy tradičná. Podľa jeho slov môže byť rovnako jedinečná ako život človeka, s ktorým sa rodina lúči.

Šou musí pokračovať, odkazujú do neba

Video sa na Instagrame rýchlo stalo virálnym. Za krátky čas nazbieralo približne 3,6 milióna pozretí a tisíce komentárov. Kým niektorí používatelia priznali, že ich netradičný pohreb prekvapil, ďalší ocenili odvahu rodiny splniť posledné želanie zosnulých. Ďalší ľudia v komentároch len stručne napísali: „Ikonické!“ a ďalší si neodpustil odkaz na skladbu, ktorá počas obradu znela: „Šou musí pokračovať.“

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