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Čo priniesol uplynulý týždeň? Otestujte svoje vedomosti v aktuálnom KVÍZE

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(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Dano Veselský, Facebook/Robert Fico, TASR/AP/Martin Meissner)
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BRATISLAVA - Ďalší týždeň plný zaujímavých udalostí a prekvapivých zvratov je za nami, a opäť je tu aj náš kvíz, ktorý preverí, ako dobre sledujete aktuálne dianie. Okrem toho, že si môžete overiť svoje znalosti, jednotlivé otázky vám pomôžu udržať krok s aktuálnymi udalosťami a možno aj získať nové informácie. Na koľko z nich poznáte odpoveď? Urobte si pohodlie a pripravte sa na výzvu!

Viac o téme: Maroš ŽilinkaKvízMS vo futbaleMichal BartekUdalosti týždňa
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