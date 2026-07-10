Dara Rolins ukázala súkromie s Nedvědom: TOTO prezrádzajú ich romantické zábery z Talianska!

TALIANSKO - Dara Rolins si s partnerom Pavlom Nedvědom užíva zaslúžený oddych v Taliansku. Speváčka dovolila nahliadnuť do svojho súkromia a zverejnila romantické zábery, z ktorých je jasné, že po boku bývalého futbalistu doslova žiari šťastím.
Dara Rolins a Pavol Nedvěd tvoria pár už niekoľko rokov a minulý rok svoj vzťah posunuli na ďalšiu úroveň, keď sa zasnúbili. Napriek pracovnej vyťaženosti si vždy nájdu čas jeden na druhého a spoločné chvíle pravidelne trávia na cestách.
Najnovšie si speváčka po náročnom pracovnom období dopriala chvíle oddychu v spoločnosti svojho snúbenca. Na sociálnej sieti zverejnila sériu fotografií, ktoré prezrádzajú viac než len krásne dovolenkové kulisy. Zo záberov je zrejmé, že dvojica si spoločný čas naplno vychutnáva. Na jednej z fotografií sa Dara usmieva od ucha k uchu počas oddychu pri vode, zatiaľ čo Pavol relaxuje vedľa nej na móle pri luxusnom člne. Ďalší záber zachytáva zamilovanú dvojicu s pohármi vína v ruke a nádherným výhľadom na jazero Lago Maggiore.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd na dovolenke v Taliansku. (Zdroj: Instagram)
Speváčka pritom označila aj známu taliansku reštauráciu La Rampolina, ktorá sa nachádza nad mestom Stresa a ponúka panoramatický výhľad na Boromejské ostrovy. Je zrejmé, že si dvojica vybrala miesto, kde si môže vychutnať nielen miestnu gastronómiu, ale aj romantickú atmosféru.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd na dovolenke v Taliansku. (Zdroj: Instagram)
Hoci Dara o svojom súkromí hovorí len zriedka, tentoraz urobila výnimku. Fanúšikom dovolila nazrieť do chvíľ, ktoré trávia mimo reflektorov. A podľa úsmevov na oboch fotografiách je zrejmé, že ich vzťah prekvitá a spoločné chvíle si užívajú plnými dúškami.