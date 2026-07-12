Ďalšie smrteľné inferno v bare: O život prišlo aspoň 27 ľudí, ďalší skončili v nemocnici

BANGKOK - Najmenej 27 ľudí zahynulo pri požiari, ktorý zachvátil bar v thajskej metropole Bangkoku. S odvolaním sa na miestne úrady to napísala agentúra AP. Podľa premiéra Anutina Čánvirakuna niekoľko ďalších ľudí previezli záchranári do nemocnice. Príčina požiaru zatiaľ nie je jasná.
Požiar v podniku bol nahlásený okolo polnoci miestneho času (19: 00 SELČ), uviedli podľa AP záchranári. Hasičom sa ho podarilo dostať pod kontrolu asi po pol hodine.
Na fotografiách zverejnených z miesta sú vidieť okrem iného obhorené stoličky a stoly v poškodenom interiéri podniku alebo rad prikrytých ľudských tiel, okolo ktorých stoja záchranári.
Thajsko zažilo podobné tragédie už v minulosti. Napríklad 1. januára 2009 počas silvestrovskej noci pripravil požiar v klube Santika Club v Bangkoku o život 66 ľudí. Oheň vtedy zrejme zažehol ohňostroj v interiéri, napísala AP. V roku 2022 zahynulo 15 ľudí pri požiari v hudobnom klube v provincii Čchonburí ležiacom asi 160 kilometrov od Bangkoku.