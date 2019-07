Manželka markizáckeho sexi porotcu: Veď je to bývalá gogo tanečnica!

PRAHA - Televízia Markíza naposledy do šou The Voice angažovala aj herca a speváka Vojtěcha Dyka (33). Ten sa počas trvania súťaže stihol oženiť s herečkou Tatianou Vilhelmovou (41). Tá sa kedysi živila aj tancom... Robila gogo tanečnicu.

Tatiana Vilhelmová sa narodila 13. júla 1978. Už to bude 25 rokov, čo vstúpila do sveta filmu. Pred kamerami stála už ako -násťročná. Zahrala si v mnohých známych snímkach, napríklad Čas dlhov, Samotári, Jedna ruka netlieska, Milenci a vrahovia, Vratné fľaše, či Kajínek. Naposledy to boli napríklad filmy Otcova volga alebo Teroristka.

Tatiana je známa aj z účinkovania v televíznych programoch. Vystupovala v speváckej súťaži Tvoja tvár má známy hlas, kedysi si vyskúšala aj tanečnú StarDance. A práve vtedy vyšlo najavo, že sa tancom už kedysi aj živila.

Na tlačovej konferencii k programu sa totiž novinári spýtali na jej minulosť ako gogo tanečnice. Herečka bola otázkou zaskočená, no informáciu nepoprela. „Nebolo to žiadne vyzliekanie sa pri tyči, aj keď mi to aj tak asi nikto neuverí, ale to je jedno. Robila som to ako brigádu a išlo skôr o to, že som sa pohybovala po baroch a tak. Bola to vtedy dosť drsná škola, ale zas boli peniaze na parádu,” prezradila o práci, ktorú robila ako 16-ročná.

Dnes je Tatiana trojnásobnou mamou. Dvoch synov má s bývalým manželom, toho posledného s hercom a spevákom Vojtěchom Dykom. Porotca markizáckeho The Voice sa so svojou láskou oženil práve v čase, keď sa šou vysielala. „Všetkým, ktorí prajú lásku, spievame do sveta, že sme sa 01. 05. 2019 oddali. S láskou Vojtěch Dyk a Tatiana Dyková,” oznámil zmenu rodinného stavu na sociálnej sieti fešák.