MIMORIADNY ONLINE Vojna nemá konca! Rusko útočilo na Odesu, snaží sa rušiť signál Starlinku

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(Zdroj: TASR/Andrii Marienko)
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ČTK, TASR

ODESA - Najmenej štyria ľudia prišli o život a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Odesu, oznámil večer náčelník správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Pôvodne náčelník vojenskej správy prístavného mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak informoval o dvoch zabitých a dvoch zranených. Odesa sa podľa miestneho serveru Dumskaja stala terčom ruských rakiet. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:13 Moskva v stredu odsúdila Severoatlantickú alianciu (NATO) za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas summitu v tureckej Ankare a označila ich za „nezodpovedné“. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy „na ozbrojený konflikt s Ruskom“. Píše správa agentúry AFP. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení obvinilo členské krajiny NATO z „nezodpovedných rozhodnutí, ktoré by mohli viesť ku katastrofe“ a zo snahy o „militarizáciu európskeho kontinentu“.

6:43 Juhokórejský prezident I Če-mjong a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj sa v stredu na summite NATO v Ankare dohodli, že so severokórejskými vojakmi zajatými na Ukrajine naložia podľa humanitárnych zásad a budú pri tom rešpektovať ich želania. S odvolaním sa na hovorkyňu juhokórejského prezidenta to napísala agentúra Jonhap. Severokórejčanov naverbovalo Rusko, ktoré od februára 2022 vedie vojnu proti Ukrajine.

6:20 Ruské jednotky sa snažia pred ukrajinskými útokmi dronov stredného doletu maskovať vojenské zásoby v civilných autách a nasadzovať výkonné systémy rádioelektronického boja na rušenie satelitného systému Starlink. Agentúre Reuters to uviedli ukrajinskí velitelia a operátori bezpilotných strojov.

Hlásia zranených

Šesť zo siedmich zranených muselo byť podľa Kipera hospitalizovaných, dvaja z nich sú vo veľmi vážnom stave a lekári robia všetko pre to, aby im zachránili život. Okrem infraštruktúry bol poškodený aj areál čerpacej stanice. Medzičasom hasiči všetky požiare uhasili. Odesa a ďalšie prístavy v jej okolí na pobreží Čierneho mora zohrávajú kľúčovú úlohu pri vývoze ukrajinského obilia a ďalšieho tovaru.

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