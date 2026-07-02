Hájek je úplne bez hanby! Ponižovanie Belohorcovej nemá konca: Toto vám zdvihne tlak

ŠPANIELSKO - Zatiaľ čo Zuzana Belohorcová sa po bolestivom konci 20 ročného vzťahu opiera najmä o svoje deti a najbližších priateľov, jej EX Vlasta Hájek si, zdá sa, z rozvodu ťažkú hlavu vôbec nerobí. Práve naopak – bez akýchkoľvek zábran sa verejne ukazuje po boku ženy, ktorá mala stáť za rozpadom ich manželstva. A tým to rozhodne nekončí!
Kým Zuzana sa celý čas snažila udržať rodinu pokope a spracovať koniec dlhoročného vzťahu, Hájek podľa všetkého vykročil úplne iným smerom. Ten išiel totiž zo vzťahu do vzťahu, respektíve... druhý vzťah mal súbežne s tým prvým, čo aj sám verejne priznal.
Belohorcovej exmanžel totiž na svojom Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej je so svojou novou partnerkou Aleksandrou – ženou, ktorá mala byť jedným z dôvodov rozpadu manželstva. Lenže pod fotkou sa objavil popis, ktorý mnohým vyrazil dych: „Už máme rok za sebou. Ďakujeme za podporu.“ Drsné odhalenie o Hájkovi! Belohorcová mu poriadne naložila: Je to manipulátor a patologický klamár
Pri rýchlom prepočte časovej osi vzťahov to však začína pôsobiť o čosi kontroverznejšie. Podľa jeho slov si s Aleksandrou začal už koncom júna, o kríze v manželstve sa ale začalo šepkať až o niekoľko mesiacov neskôr, na jeseň.
Drsné odhalenie o Hájkovi! Belohorcová mu poriadne naložila: Je to manipulátor a patologický klamár
A práve tu sa začína črtať obraz, ktorý mnohých zdvíha zo stoličky. Na jednej strane žena, ktorá sa po rokoch vzťahu snaží vyrovnať s novou realitou a bolestivým koncom rodiny. Na druhej strane muž, ktorý si nový vzťah nielen užíva naplno, ale ho aj verejne prezentuje spôsobom, ktorý mnohí vnímajú ako mimoriadne necitlivý voči svojej bývalej partnerke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%