Štvrtok2. júl 2026, meniny má Berta, zajtra Miloslav

Hájek je úplne bez hanby! Ponižovanie Belohorcovej nemá konca: Toto vám zdvihne tlak

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (24)
(Zdroj: Instagram Z.B.)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

ŠPANIELSKO - Zatiaľ čo Zuzana Belohorcová sa po bolestivom konci 20 ročného vzťahu opiera najmä o svoje deti a najbližších priateľov, jej EX Vlasta Hájek si, zdá sa, z rozvodu ťažkú hlavu vôbec nerobí. Práve naopak – bez akýchkoľvek zábran sa verejne ukazuje po boku ženy, ktorá mala stáť za rozpadom ich manželstva. A tým to rozhodne nekončí!

Kým Zuzana sa celý čas snažila udržať rodinu pokope a spracovať koniec dlhoročného vzťahu, Hájek podľa všetkého vykročil úplne iným smerom. Ten išiel totiž zo vzťahu do vzťahu, respektíve... druhý vzťah mal súbežne s tým prvým, čo aj sám verejne priznal.

Belohorcovej exmanžel totiž na svojom Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej je so svojou novou partnerkou Aleksandrou – ženou, ktorá mala byť jedným z dôvodov rozpadu manželstva. Lenže pod fotkou sa objavil popis, ktorý mnohým vyrazil dych: „Už máme rok za sebou. Ďakujeme za podporu.“

Drsné odhalenie o Hájkovi! Belohorcová mu poriadne naložila: Je to manipulátor a patologický klamár Prečítajte si tiež

Drsné odhalenie o Hájkovi! Belohorcová mu poriadne naložila: Je to manipulátor a patologický klamár

Pri rýchlom prepočte časovej osi vzťahov to však začína pôsobiť o čosi kontroverznejšie. Podľa jeho slov si s Aleksandrou začal už koncom júna, o kríze v manželstve sa ale začalo šepkať až o niekoľko mesiacov neskôr, na jeseň.

A práve tu sa začína črtať obraz, ktorý mnohých zdvíha zo stoličky. Na jednej strane žena, ktorá sa po rokoch vzťahu snaží vyrovnať s novou realitou a bolestivým koncom rodiny. Na druhej strane muž, ktorý si nový vzťah nielen užíva naplno, ale ho aj verejne prezentuje spôsobom, ktorý mnohí vnímajú ako mimoriadne necitlivý voči svojej bývalej partnerke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Viac o téme: Zuzana BelohorcováVlasta Hájek
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zuzana Belohorcová
Belohorcová je po rozvode voľná, ALE... Posledný krok k slobode stojí 5,5 milióna eur!
Domáci prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Nový frajer a teraz ďalší krok? Dcéra Belohorcovej otvorene o odchode z Tenerife
Domáci prominenti
FOTO Červený koberec 8. kola
Zamilovaná dcéra Belohorcovej: Romantické FOTO vo dvojici a aha, kto je Salmin frajer!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lucia Mokráňová po dcérkinej rozlúčke so škôlkou
Lucia Mokráňová po dcérkinej rozlúčke so škôlkou
Prominenti
Intenzívna búrka v stredu podvečer spôsobila škody
Intenzívna búrka v stredu podvečer spôsobila škody
Správy
Zahájenie predsedníctva SR vo v4: Príhovory Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho
Zahájenie predsedníctva SR vo v4: Príhovory Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho
Správy

Domáce správy

FOTO POHROMA na Slovensku: Silné
POHROMA na Slovensku: Silné búrky odstavili elektrinu a cesty! V Prešove vyhlásili MIMORIADNU situáciu
Domáce
Polícia pátra
Zmizol priamo z nemocnice: Polícia bije na poplach a pátra po Jozefovi (69) z Bratislavy
Domáce
FOTO Peter Pellegrini
Jasný signál z Bratislavy! Pellegrini, Fico a Raši vyhlásili, že V4 žije a Západ ju musí začať brať vážne
Domáce
Dôvera rieši výpadok MR vyšetrení v PDG: Poistenci hlásia problémy, hľadajú náhradné termíny
Dôvera rieši výpadok MR vyšetrení v PDG: Poistenci hlásia problémy, hľadajú náhradné termíny
Bratislava

Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin
Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú
Zahraničné
Učiteľ hudby zavraždil svoju
Brutálna vražda: Učiteľ hudby znásilnil a uškrtil vlastnú švagrinú! Desivé DETAILY prípadu
Zahraničné
Dráma v Arabskom mori:
Dráma v Arabskom mori: Americký vojenský vrtuľník sa zrútil do vody! Armáda pátra po nezvestnom
Zahraničné
Manželka ukrajinského oligarchu prišla
Krvavý útok v Monaku si vypýtal krutú daň: Manželka oligarchu na mieste nebola, jeho milenka prišla o obe nohy
Zahraničné

Prominenti

FOTO Hájek je úplne bez
Hájek je úplne bez hanby! Ponižovanie Belohorcovej nemá konca: Toto vám zdvihne tlak
Domáci prominenti
Dlhy priviedli country legendu
Dlhy priviedli country legendu k samovražde: Syn českého hudobníka chce ZRUŠIŤ otcov HROB!
Osobnosti
Exjojkárka po extrémnom schudnutí:
Exjojkárka po extrémnom schudnutí: Dráždi hore bez!
Domáci prominenti
Lexi Minetree a Reese
Nová Elle Woods? Na Reese nemá! Premiéra Pravej blondínky odhalila, kto bol skutočnou hviezdou večera
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Unikátny nález archeológov: Objavili
Unikátny nález archeológov: Objavili obrovské centrum Vikingov! Z tohto miesta riadili celý obchod
Zaujímavosti
Nielen nadváha, ale aj
Nielen nadváha, ale aj zápal v tele ohrozujú pečeň: Týmito zmenami sa ho zbavíte
vysetrenie.sk
BIZÁR v New Yorku:
BIZÁR v New Yorku: Knight Rider dostal pokutu za RÝCHLOSŤ, auto je už roky odstavené v múzeu!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Stratili ste doklady v zahraničí: Viete, kto vám naozaj pomôže?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk

Ekonomika

Peniaze budúcich dôchodcov pôjdu do slovenských projektov: Na stole je prvá investícia!
Peniaze budúcich dôchodcov pôjdu do slovenských projektov: Na stole je prvá investícia!
Zásadná zmena pre kryptomeny od júla: Skontrolujte si účet, niektoré aplikácie a burzy môžu nadobro skončiť!
Zásadná zmena pre kryptomeny od júla: Skontrolujte si účet, niektoré aplikácie a burzy môžu nadobro skončiť!
Ďalší Slováci už vedia, kedy pôjdu do penzie: Rozhoduje aj počet detí!
Ďalší Slováci už vedia, kedy pôjdu do penzie: Rozhoduje aj počet detí!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!

Šport

USA – Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
USA – Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Najprv dominancia, potom totálny výpadok: Rozhodla penalta v závere predĺženia
MS VO FUTBALE 2026 Najprv dominancia, potom totálny výpadok: Rozhodla penalta v závere predĺženia
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia bola na spadnutie: Harry Kane spasil Anglicko
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia bola na spadnutie: Harry Kane spasil Anglicko
MS vo futbale
Budúcnosť patrí Montrealu a jeho mladíkom: Slafkovského spoluhráč uzavrel gigantický kontrakt
Budúcnosť patrí Montrealu a jeho mladíkom: Slafkovského spoluhráč uzavrel gigantický kontrakt
NHL

Auto-moto

TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
Klasické testy
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
Klasické testy
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Doprava
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Domáce
Keď firma prepúšťa kvôli efektivite: Tichá daň, ktorú platia „preživší“ zamestnanci.
Keď firma prepúšťa kvôli efektivite: Tichá daň, ktorú platia „preživší“ zamestnanci.
Mám prácu
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Motivácia a produktivita
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Prehnali ste to so slnkom? Toto vás po úpale postaví na nohy
Prehnali ste to so slnkom? Toto vás po úpale postaví na nohy
Rady a tipy
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Rady a tipy

Technológie

Google už neukladá iba to, čo píšeš. Môže ukladať aj tvoje fotky či hlasové správy: Takto môžeš funkciu vypnúť
Google už neukladá iba to, čo píšeš. Môže ukladať aj tvoje fotky či hlasové správy: Takto môžeš funkciu vypnúť
Aplikácie a hry
AI od Mety sa priblížila k čítaniu myšlienok. Dokáže to bez implantátu aj bez operácie mozgu
AI od Mety sa priblížila k čítaniu myšlienok. Dokáže to bez implantátu aj bez operácie mozgu
Správy
Netflix odštartoval júl poriadne silno. Do ponuky pridal filmy, pri ktorých sa nebudeš vedieť rozhodnúť, čo si pustiť skôr
Netflix odštartoval júl poriadne silno. Do ponuky pridal filmy, pri ktorých sa nebudeš vedieť rozhodnúť, čo si pustiť skôr
Filmy a seriály
CV90 posilňuje slovenský priemysel i obranu. Armáde sa otvára nová príležitosť
CV90 posilňuje slovenský priemysel i obranu. Armáde sa otvára nová príležitosť
Správy

TN LIVE

V Martine vzniklo pracovisko, ktoré pomáha deťom aj dospelým s duševnými problémami. Podarilo sa tak vďaka divákom Markízy
V Martine vzniklo pracovisko, ktoré pomáha deťom aj dospelým s duševnými problémami. Podarilo sa tak vďaka divákom Markízy
Domáce
Po rekordných 41 stupňoch príde zmena. Počasie sa obráti naruby
Po rekordných 41 stupňoch príde zmena. Počasie sa obráti naruby
Domáce
FOTO: Horúčavy „roztrhali“ cestu v Košiciach: Na frekventovanom úseku vznikla nebezpečná prekážka
FOTO: Horúčavy „roztrhali“ cestu v Košiciach: Na frekventovanom úseku vznikla nebezpečná prekážka
Domáce
Pasca, do ktorej môže spadnúť mnoho rodičov. Tieto termíny sú kľúčové, aby ste neprišli o dávky
Pasca, do ktorej môže spadnúť mnoho rodičov. Tieto termíny sú kľúčové, aby ste neprišli o dávky
Ekonomika

Bývanie

Dom v Bernolákove má len 67 metrov, no miest na život je tu viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Dom v Bernolákove má len 67 metrov, no miest na život je tu viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte

Pre kutilov

Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Zelenina a ovocie
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Záhrada
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na dovolenke mi prebrala muža priamo pred očami: Nevadilo jej ani to, že ona sama tam má partnera
Partnerské vzťahy
Na dovolenke mi prebrala muža priamo pred očami: Nevadilo jej ani to, že ona sama tam má partnera
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Šokujúce slová experta: Putin je v koncoch! Jeho dni sú spočítané, do troch rokov ho zvrhnú
Učiteľ hudby zavraždil svoju
Zahraničné
Brutálna vražda: Učiteľ hudby znásilnil a uškrtil vlastnú švagrinú! Desivé DETAILY prípadu
Manželka ukrajinského oligarchu prišla
Zahraničné
Krvavý útok v Monaku si vypýtal krutú daň: Manželka oligarchu na mieste nebola, jeho milenka prišla o obe nohy
Marisol Olmedo odhalila aj
Zahraničné
Muži si išli oči vyočiť! VIDEO Fanúšička Paraguaja na MS vo futbale si neustriehla DEKOLT!

Ďalšie zo Zoznamu