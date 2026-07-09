Venezuela po katastrofe volá o pomoc: OSN žiada 296 miliónov dolárov

CARACAS - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezuely zasiahnutej zemetraseniami. Prírodná katastrofa spred dvoch týždňov má podľa oficiálnych údajov viac ako 3600 obetí. Informuje správa agentúry AFP.
Jedno z najsilnejších zemetrasení v Latinskej Amerike zanechalo tisíce ľudí vo Venezuele bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. Najväčšie škody zaznamenal pobrežný štát La Guaira, kde rodiny stále prehľadávajú trosky s cieľom nájsť telá svojich blízkych. Pomoc vo výške 296 miliónov dolárov počas šiestich mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1,3 milióna ľudí. „Darcovia už začínajú prispievať, a ja im za to vzdávam hold a ďakujem im,“ povedal riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher počas stretnutia venovaného katastrofe.
Vláda v Caracase tiež v stredu vyzvala na uvoľnenie venezuelských aktív zmrazených v zahraničí, aby tak pomohla získať finančné prostriedky na obnovu krajiny. Spojené štáty už zrušili na štyri mesiace viaceré ekonomické sankcie uvalené na krajinu, aby uľahčili humanitárne operácie. OSN odhaduje, že dve zemetrasenia vo Venezuele, ktoré udreli 24. júna, spôsobili materiálne škody vo výške 6,7 miliardy dolárov, čo zodpovedá približne šiestim percentám HDP tejto krajiny. Vláda v utorok oznámila, že pri otrasoch prišlo o život najmenej 3685 ľudí a približne 17.000 utrpelo zranenia.