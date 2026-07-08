Slovenská Miss v plavkách: Vystavila na obdiv pekáč buchiet... Wau!

BRATISLAVA - Keď v roku 2012 získala titul Miss Universe SR, patrila medzi najkrajšie ženy Slovenska. Dnes Ľubica Šimiaková dokazuje, že nič nie je prekážkou ku skvelej forme.
Ľubica Šimiaková, za slobodna Štepánová, sa do povedomia verejnosti zapísala v roku 2012, keď získala titul kráľovnej krásy v súťaži Miss Universe SR. Už vtedy očarila porotu aj fanúšikov svojím prirodzeným pôvabom a patrila medzi najvýraznejšie tváre súťaže.
Roky však ukázali, že na sebe neprestala pracovať. Po pôrode sa pustila do premeny, ktorá si vyžadovala veľa disciplíny, odhodlania a pravidelného tréningu. Výsledok je viac než pôsobivý – dnes sa môže pochváliť vyšportovanou postavou a dokonale vyrysovaným bruchom s povestným „pekáčom buchiet“.
Pri pohľade na jej aktuálnu formu by len málokto hádal, že je mamou. Mnohí fanúšikovia sa zhodujú, že vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým a nebyť pravidiel súťaže, svojou postavou aj charizmou by pokojne mohla opäť zabojovať o titul kráľovnej krásy.