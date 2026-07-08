Plamene blízko festivalu Pohoda: Hasiči bojovali s požiarom obilia pri trenčianskom letisku

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Prešovský kraj)
TRENČÍN - Zásah hasičov si v stredu podvečer vyžiadal požiar na poli v Trenčianskych Stankovciach v okrese Trenčín. Oheň zasiahol plochu o veľkosti približne jeden štvorcový kilometer. Hasiči požiar zlikvidovali ešte pred 18.00 h. Potvrdil to Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík. Na udalosť upozornil web noviny.sk.
„Išlo o požiar obilia na koreni na poli v obci Trenčianske Stankovce,“ spresnil Petrík. Požiar vznikol blízko trenčianskeho letiska, kde v stredu odštartoval festival Pohoda.