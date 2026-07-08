Žena s najväčšími prsami v Británii narieka: Mužov zaujíma len jedno! Chcem mať normálny vzťah

LONDÝN - Modelka a tvorkyňa obsahu pre dospelých Summer Robert tvrdí, že jej výnimočný vzhľad jej síce priniesol popularitu aj vysoké zárobky, no v súkromí jej komplikuje hľadanie partnera. Väčšina mužov podľa nej nedokáže vidieť nič iné než jej poprsie.
Britská modelka pre dospelých Summer Robert sa preslávila predovšetkým svojím mimoriadne veľkým poprsím. Hoci jej vzhľad otvoril dvere k úspešnej kariére a tisícom fanúšikov, v osobnom živote podľa vlastných slov čelí opačnému problému – nájsť partnera je pre ňu čoraz náročnejšie.
Tvrdí, že väčšina mužov sa pri zoznamovaní sústreďuje výlučne na jej vzhľad a o ňu ako osobnosť nejaví skutočný záujem.
Trpí vzácnym ochorením
Summer žije s ochorením nazývaným makromastia, pri ktorom prsné tkanivo naďalej rastie. Práve to je dôvodom, prečo sa stala známou nielen na internete, ale aj v médiách.
Podľa nej však popularita priniesla aj odvrátenú stránku. Na zoznamovacích aplikáciách sa vraj takmer každá konverzácia veľmi rýchlo stočí k jej poprsiu.
„Namiesto obyčajného pozdravu alebo otázky, ako sa mám, mi väčšina mužov okamžite píše o mojich prsiach. Je to prakticky každá druhá konverzácia,“ povedala podľa Daily Star.
Romantiku nahrádzajú narážky
Modelka tvrdí, že sexuálne ladené poznámky dostáva ešte skôr, ako sa s mužom osobne stretne. Niektorí podľa nej už pri prvých správach hovoria o intímnych predstavách alebo navrhujú sex.
Jedna z posledných skúseností ju vraj sklamala obzvlášť. Po bozku jej muž údajne navrhol, aby spolu odišli domov a natočili obsah pre dospelých. „V tej chvíli bolo po všetkom. Otočila som sa a odišla,“ priznala.
Muži ju podľa nej vnímajú ako fetiš
Summer hovorí, že podobné situácie sa opakujú takmer pri každom rande. Má pocit, že viacerých mužov priťahuje skôr jej výnimočný vzhľad než ona sama.
Summer opisuje aj situácie, keď si po rande zo zvedavosti pozrela profily mužov na sociálnych sieťach. Pri niektorých zistila, že sledujú prevažne ženy s výrazne veľkým poprsím. Práve vtedy podľa nej nadobudla pocit, že ich nezaujímala ako človek, ale skôr ako naplnenie ich sexuálnej predstavy. „Vtedy som si uvedomila, že som pre nich bola len určitým fetišom, nie človekom, s ktorým by chceli budovať vzťah,“ uviedla.
Túži po obyčajnom vzťahu
Napriek kariére v zábavnom priemysle tvrdí, že jej najväčším snom nie sú ďalší fanúšikovia ani popularita, ale stabilný partnerský život.
„Chcela by som sa do dvoch rokov vydať. Veľmi túžim po manželovi a po normálnom, láskyplnom vzťahu,“ povedala Summer.
Podľa nej je však nájsť partnera, ktorý ju bude vnímať ako osobnosť a nie iba cez jej vzhľad, oveľa ťažšie, než si väčšina ľudí myslí.