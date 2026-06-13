Čerstvo rozvedená Belohorcová: Veľké sťahovanie z Tenerife?!

BRATISLAVA - Zuzana Belohorcová má už za sebou expresný rozvod. Kam jej kroky zavedú teraz? Bude to Slovensko, Česko, Amerika alebo niečo iné?
Zuzana Belohorcová vstúpila do novej životnej etapy. Po rokoch manželstva sa vo štvrtok oficiálne rozviedla s Vlastom Hájkom, pričom celý proces na pražskom súde prebehol mimoriadne rýchlo a podľa dostupných informácií trval len približne 20 minút. Krátko po ukončení súdneho konania sa presunula na Slovensko, kde sa zúčastnila oslavy svojho blízkeho priateľa Tomáša Stríža. Napriek tomu, že rozvod predstavuje významný životný míľnik, Belohorcová pôsobí vyrovnane a s optimizmom hľadí do budúcnosti.
Po zverejnení fotografie na sociálnej sieti Instagram sa okamžite začali šíriť špekulácie o tom, že po jej boku sa objavil nový muž. Mnohí fanúšikovia a sledovatelia sa domnievali, že bývalá moderátorka už našla novú lásku. Iní sa zase nedali oklamať a moderátku hneď prekukli. Sama Belohorcová tieto dohady vyvrátila. Ako pre Topky vysvetlila, muž na fotografii vôbec neexistuje a išlo len o umelo vytvorený obrázok.
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„Bola to AI fotka, čo mi vygenerovali deti,” povedala s tým, že vôbec netušila, že to spôsobí až taký ošiaľ. Zdôraznila, že v súčasnosti nie sú partnerské vzťahy jej prioritou. Oveľa dôležitejšie miesto v jej živote zaujímajú deti, ktorým venuje maximum svojho času, energie a pozornosti. Po rozvode sa prirodzene objavili aj otázky týkajúce sa jej ďalšieho smerovania a miesta, kde bude so svojou rodinou žiť. Belohorcová však zatiaľ nechce robiť žiadne definitívne rozhodnutia.
Budúcnosť podľa vlastných slov necháva otvorenú a je pripravená prijať nové príležitosti, ktoré jej život prinesie. „Veľmi sa teším, čo ma v živote čaká a kam naše kroky poputujú s detičkami, či to bude Praha, či to bude Bratislava, Dubaj alebo Miami. Nechávam všetkému voľný priebeh,” priznala. Z jej vyjadrení je zrejmé, že po náročnom období spojenom s rozvodom sa sústreďuje predovšetkým na rodinu, osobnú pohodu a nové životné možnosti.
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Namiesto plánovania ďalšieho vzťahu sa orientuje na budúcnosť svojich detí a na vytváranie stabilného prostredia, v ktorom sa budú cítiť dobre bez ohľadu na to, v ktorej krajine napokon zakotvia. Otvorene pritom pripúšťa, že ich ďalšia životná cesta môže viesť do viacerých miest, ktoré sú jej blízke a kde už v minulosti pôsobila alebo žila. Viac z rozhovoru si môžete vypočuť nižšie.
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