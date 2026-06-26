Hájek po rozvode chytil druhý dych: VIDEO Zuzanu vymenil za... NOVÚ LÁSKU!

TENERIFE - Po bolestivom rozvode so Zuzanou Belohorcovou akoby dostal nový impulz do života. Podnikateľ Vlasta Hájek je dnes na nespoznanie a zdá sa, že po turbulentnom období našiel niečo, čo ho úplne pohltilo.
Kým mnohí čakali, či po boku exmanžela nebude čoskoro nová žena, realita je zatiaľ celkom iná. Jeho srdce si totiž získala... posilňovňa. Na svojom profile zverejnil video, na ktorom poriadne maká. Žiadne ležérne pózovanie pred zrkadlom, ale náročný tréning na hrazde, pri ktorom je jasné, že do seba dáva maximum. K záberom pridal stručné, no výstižné: "Let's go!"
Po rozvode, ktorý sprevádzali bolestivé priznania Zuzany Belohorcovej o nevere, sa zdá, že Hájek obrátil list. Namiesto komentovania súkromia venuje energiu sebe, kondícii a zdravšiemu životnému štýlu. Fanúšikovia si navyše všimli, že podobné videá z tréningov pridáva čoraz častejšie.
Zaujímavé pritom je, že na sebe intenzívne pracuje aj jeho bývalá manželka. Belohorcová po rozpade manželstva priznala, že začala pravidelne cvičiť a viac sa venuje sebe. Vyzerá to teda, že hoci sa ich spoločná cesta skončila, oboch spojila jedna vec – nový štart a chuť meniť svoj život k lepšiemu.
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