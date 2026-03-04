Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Verešovej dcéra Vanessa (18): Ukázala nového frajera... Mame sa s ním nepochválila!

THAJSKO - Dcéra modelky Andrey Verešovej, Vanessa Volopichová (18), si užíva exotickú dovolenku v Thajsku. Na pláži sa pochválila fotografiou s pohľadným mladíkom, ktorý ju nežne objíma okolo pása. Zdá sa, že mladá športovkyňa prežíva obdobie plné lásky.

Vanessa Volopichová si momentálne užíva oddych pod horúcim thajským slnkom. Mladá športovkyňa vyrazila na exotickú dovolenku, kde trávi čas na nádherných plážach a podľa všetkého aj v príjemnej spoločnosti. Na sociálnych sieťach totiž zverejnila fotografiu, na ktorej si vychutnáva romantickú atmosféru pri mori po boku atraktívneho mladíka.

Ten ju na zábere nežne objíma okolo pása, zatiaľ čo Vanessa pózuje v plavkách. O tom, že jej srdce už patrí niekomu, verejne prehovorila len nedávno. Koncom januára priznala, že sa v jej živote objavil niekto výnimočný. „Sme spolu asi mesiac, takže tomu ešte nemôžem oficiálne hovoriť vzťah, ale máme sa radi,“ zverila sa portálu Expres.cz. Po náročnom období, keď musela pre zdravotné problémy prerušiť športovú kariéru, tak zrejme našla aspoň osobné šťastie.

Zaujímavé je, že o novom mužovi v živote svojej dcéry doteraz veľa nevedela ani jej mama, známa modelka Andrea Verešová. Tá sa o vzťahu dozvedela skôr sprostredkovane a priznala, že Vanessa sa jej s novinkou nestihla pochváliť. „Ešte sa mi s tým nepochválila. Priala by som jej niekoho, kto ju bude milovať, bude sa o ňu starať a kto bude športovec,“ povedala nedávno. Či jej vyvolený splní aj predstavy jej slávnej mamy, ukáže až čas.

Verešovej dcéra Vanessa (18):
