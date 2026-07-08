Európa je v šoku: Trump sa nevzdal svojho sna! V Ankare zase vyhlásil, že chce získať Grónsko

ANKARA - Americký prezident Donald Trump sa na summite NATO opäť vrátil k myšlienke prevzatia kontroly nad Grónskom. Tvrdí, že strategicky významný ostrov by mali spravovať Spojené štáty, zatiaľ čo Dánsko aj grónska samospráva jeho požiadavky naďalej odmietajú.
Téma, ktorá v uplynulých mesiacoch ustúpila do úzadia, sa opäť dostala na medzinárodnú scénu. Prezident Spojených štátov Donald Trump počas summitu NATO v Ankare zopakoval, že Grónsko by malo prejsť pod kontrolu USA.
Svoje stanovisko prezentoval počas stretnutia s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom. Hoci opäť zdôraznil strategický význam arktického ostrova, tentoraz nehovoril o konkrétnych krokoch, ktorými by Washington svoj cieľ presadzoval.
Trump opäť kritizoval Európu
Americký prezident sa počas vystúpenia nevyhol ani kritike európskych spojencov. Naznačil, že Spojené štáty by teoreticky mohli znížiť svoju vojenskú prítomnosť na kontinente.
„Mohli by sme stiahnuť všetkých našich vojakov z Európy,“ vyhlásil Trump.
Išlo však o hypotetickú úvahu a prezident neoznámil žiadne konkrétne rozhodnutie o presunoch amerických síl. Zároveň opäť kritizoval európsku migračnú a energetickú politiku a vyhlásil, že ak Európa nezmení svoj prístup, o niekoľko desaťročí môže vyzerať úplne inak.
Washington považuje Grónsko za strategickú prioritu
Trumpove slová nadväzujú na víkendové vyjadrenia vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy. Ten uviedol, že Spojené štáty stále považujú získanie kontroly nad Grónskom za najlepšie riešenie z pohľadu bezpečnosti v Arktíde.
„Naďalej sme presvedčení, že je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť obranné potreby NATO v súvislosti s Grónskom,“ povedal predstaviteľ novinárom.
Podľa jeho slov je dôvodom rastúca vojenská aktivita v arktickom regióne vrátane pohybu ruských a čínskych lodí. Dodal, že administratíva zvažuje aj ďalšie možnosti, bližšie ich však nešpecifikoval.
Spor sa začal už začiatkom roka
Trump začiatkom roka opakovane naznačoval, že Spojené štáty by mali Grónsko získať. Pôvodne nevylučoval ani použitie ekonomického či vojenského nátlaku, neskôr však od týchto vyhlásení ustúpil. Na svojom presvedčení o strategickom význame ostrova však nič nezmenil.
Argumentuje tým, že Grónsko zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane severného Atlantiku a arktických oblastí pred rastúcim vplyvom Ruska a Číny.
Dánsko aj Grónsko zostávajú neoblomné
Dánska premiérka Mette Frederiksen po Trumpových vyjadreniach opätovne zdôraznila, že Grónsko nie je na predaj a otázka jeho suverenity nie je predmetom rokovaní. Rovnaký postoj zastáva aj grónska samospráva, podľa ktorej môže o budúcnosti ostrova rozhodovať výlučne jeho obyvateľstvo.
Napriek tomu americký minister zahraničných vecí potvrdil, že medzi Washingtonom, Kodaňou a predstaviteľmi Grónska pokračujú pravidelné diplomatické rokovania zamerané na otázky bezpečnosti a spolupráce v arktickom regióne.