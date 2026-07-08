Za tie nohy by vraždila každá! Princezná Kate v šortkách priviedla fanúšikov do úžasu: Dokonalé

LONDÝN - Princezná Kate opäť dokázala, že elegancia a športový duch môžu ísť ruka v ruke. Namiesto slávnostných šiat tentoraz obliekla funkčné športové oblečenie a vydala sa na jednu z najnáročnejších turistických výziev vo Veľkej Británii – zdolanie troch najvyšších vrcholov Anglicka, Škótska a Walesu za menej ako 24 hodín. A jej dokonalé nohy neostali bez povšimnutia...
Na fotografiách z náročnej výpravy zaujali fanúšikov nielen nádherné horské scenérie, ale aj výborná fyzická kondícia princeznej. Kate mala oblečené športové krátke šortky, ktoré prirodzene odhalili jej vytrénované nohy – a práve tie sa okamžite stali témou diskusií na sociálnych sieťach. Mnohí obdivovali, v akej forme sa princezná nachádza po náročnom období, ktoré v uplynulých rokoch prekonala.
Výzva National Three Peaks Challenge patrí medzi najťažšie turistické podujatia v Spojenom kráľovstve. Zahŕňa výstup na Ben Nevis v Škótsku, Scafell Pike v Anglicku a Snowdon (Yr Wyddfa) vo Walese počas jediného dňa. Kate sa do nej zapojila s cieľom podporiť charitatívnu zbierku pre Royal Marsden Cancer Charity a zároveň upozorniť na význam návratu k aktívnemu životu po vážnom ochorení.
Fotografie z cieľa zachytávajú usmiatu princeznú, ktorú privítala jej rodina vrátane princa Williama a detí. Úsmev na tvári jasne naznačoval, že napriek obrovskej únave išlo o mimoriadne emotívny okamih. Na internete sa objavili stovky pochvalných reakcií. Fanúšikovia ocenili nielen jej športový výkon, ale aj prirodzený vzhľad bez okázalosti. Viacerí sa zhodli, že Kate pôsobila sebavedomo, zdravo a ukázala, že skutočný štýl nespočíva len v luxusných róbach, ale aj v odhodlaní a disciplíne.
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