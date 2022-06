Verešovej FOTKA ROKA: Luxusná bohyňa... s roztiahnutými nohami!

Andrea Verešová sa narodila 28. júna 1980. Už ako tínedžerka sa zúčastňovala súťaží krásy, i keď s odstupom času vyhlásila, že ju prihlasovala sestra, lebo ona sama na to sebavedomie nemala.

Zabodovala však na Miss Žilina, Miss Stredných škôl, Miss Teenager a neskôr aj v Miss Slovensko. Za najkrajšiu Slovenku bola korunovaná v roku 1999.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR

Odvtedy patrí medzi vyhľadávané modelky, hoci je zároveň aj vyštudovanou právničkou. A chôdzu po móle ani pózovanie pred objektívmi zatiaľ nevešia na klinec, aj keď dnes oslavuje 42. narodeniny.

Od roku 2007 je Andrea vydatá za Daniela Volopicha, ktorému porodila dve deti. Napriek tomu sa z nej nestala iba žienka domáca a na sociálnych sieťach neustále provokuje dráždivými zábermi.

Niekedy sa fanúšikom zdá, že v jej veku a s dvomi pubertálnymi deťmi by mala publikovať decentnejšie fotografie, no Verešová zrejme chce ukázať, že stále nepatrí do starého železa. V týchto dňoch zverejnila snímky, pri ktorých niekoľkí muži komentovali jej rozkrok. „Za mňa fotka roku,” ohodnotil záber v modrých plavkách istý Jiří.