Andrea Verešová vydala dcéru: Divoký tanec nevesty a vášnivé bozky pod horami

ŠPINDLEROV MLÝN – V rodine Andrey Verešovej zavládla veľká radosť. Dcéra jej manžela Daniela Volopicha z prvého manželstva, pôvabná Josefína (27), povedala svoje vysnívané „áno“. Romantická svadba v nádhernom horskom prostredí sa niesla v znamení lásky, emócií, ale aj poriadne divokej zábavy.
Obrad sa odohral pod holým nebom neďaleko Patejdlovej boudy. K vyzdobenej svadobnej bráne priviedol nevestu jej otec Daniel Volopich, pričom medzi hosťami nechýbala ani jeho manželka Andrea Verešová. Tá si výnimočný deň svojej nevlastnej dcéry očividne užívala naplno. Josefína zažiarila v nádherných bielych šatách s vlečkou, no na večernú zábavu stavila na pohodlie.
Luxusný model vymenila za kratšie šaty, v ktorých mohla bez obmedzení ovládnuť parket. A že sa bolo na čo pozerať! Novomanželia sa počas svadobného tanca poriadne odviazali a pri energických tanečných kreáciách lietala neveste sukňa vysoko do vzduchu. Hostia sa zabávali a o úsmevy rozhodne nebola núdza.
Nechýbala ani netradičná svadobná torta. Namiesto klasickej poschodovej verzie si mladomanželia vybrali podlhovastý dezert ozdobený množstvom sviečok. Po ich spoločnom sfúknutí nasledovali vášnivé bozky, ktoré len potvrdili, že medzi novomanželmi preskočila poriadna iskra. Miesto svadby nebolo náhodné. Josefína s manželom patria medzi milovníkov hôr a vášnivých lyžiarov, preto si svoj veľký deň užili práve v kulisách horskej prírody nad Špindlerovým Mlýnom.
Pre Daniela Volopicha to bola už druhá cesta s dcérou k oltáru. Staršiu dcéru Valentínu vydával v roku 2021 a tá ho už medzičasom stihla potešiť aj vnúčaťom. Tentoraz si tak mohol naplno vychutnať ďalší výnimočný rodinný okamih.
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