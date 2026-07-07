Zamilované fotografie odhalila ich stylistka: Brad Pitt a Ines de Ramon sú konečne aj na Instagrame!

NEW YORK - Takmer štyri roky si svoje súkromie úzkostlivo strážili. Hoci sa Brad Pitt a Ines de Ramon už niekoľkokrát objavili spolu na červenom koberci, na Instagrame akoby ich vzťah ani neexistoval. To sa teraz definitívne zmenilo.
Hollywoodsky pár Brad Pitt a Ines de Ramon, sa stal oficiálnym aj na sociálnej sieti Instagram – hoci trochu netradičným spôsobom. Spoločné fotografie zverejnila ich dlhoročná hairstylistka Laurie Zanoletti len niekoľko hodín predtým, ako sa dvojica vybrala na hviezdami nabitú svadbu Taylor Swift a Travisa Kelceho v newyorskej Madison Square Garden.
Na záberoch pôsobia zamilovanejšie než kedykoľvek predtým. Brad drží Ines nežne okolo pása, na jednej fotografii sa k nej nakláňa, akoby ju chcel pobozkať, a z oboch doslova vyžaruje pohoda. Stylistka k fotografiám pridala jednoduchý, no výstižný odkaz: „Moji obľúbení zaľúbenci“. Práve toto označenie okamžite rozpútalo lavínu reakcií fanúšikov. Ešte väčší význam dostal príspevok vo chvíli, keď ho Ines de Ramon zdieľala vo svojom Instagram Stories. Fotografie doplnila červeným srdiečkom a romantickou atmosférou piesní Lover a Delicate od Taylor Swift.
Išlo o vôbec prvý raz, čo sa Brad Pitt objavil na jej Instagrame, hoci zatiaľ len prostredníctvom príbehu. Na svadbu dorazili dokonale zladení. Brad Pitt zvolil klasický čierny smoking s motýlikom a tmavými slnečnými okuliarmi, zatiaľ čo Ines očarila v priliehavých čiernych čipkovaných šatách s asymetrickými ramienkami. Vlasy mala stiahnuté do elegantného vysokého copu, ktorý nechal vyniknúť výrazným smaragdovým náušniciam.
Brad a Ines tvoria pár od roku 2022, no svoj vzťah si dlhodobo chránili pred zvedavými pohľadmi. Až v posledných mesiacoch sa začali objavovať spolu častejšie – od premiér až po športové podujatia. Ich najnovší instagramový míľnik preto mnohí fanúšikovia vnímajú ako jasný signál, že ich láska je pevnejšia než kedykoľvek predtým. Zdroje z ich okolia síce tvrdia, že svadbu zatiaľ neplánujú, no Ines je vraj už dnes považovaná za súčasť Bradovej rodiny.
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