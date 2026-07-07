Šokujúci zvrat v prípade bombového útoku na ukrajinského oligarchu: Podozrivú ženu našli mŕtvu

KYJEV - Žena, po ktorej pátral Interpol pre podozrenie z bombového útoku na ukrajinského podnikateľa Vadyma Jermolajeva v Monaku, zomrela za nevyjasnených okolností. Jej telo objavili neďaleko Kyjeva a v súvislosti s prípadom už zadržali dvoch podozrivých.
Po bombovom útoku ju hľadal Interpol
K výbuchu v Monaku došlo 29. júna. Explózia zranila troch ľudí, pričom podľa miestnych médií išlo o ukrajinského podnikateľa Vadyma Jermolajeva, jeho partnerku a 13-ročného syna.
Bezprostredne po útoku vyšetrovatelia predpokladali, že páchateľom bol muž zachytený bezpečnostnými kamerami. Neskôr však Interpol vyhlásil medzinárodné pátranie po 39-ročnej Ukrajinke Anastasiji Berezovskej, ktorá mala podľa vyšetrovateľov útok vykonať v prestrojení.
Na vývoj prípadu upozornil portál Ukrajinska pravda s odvolaním sa na zdroje z ukrajinských bezpečnostných zložiek.
Telo objavili pri Kyjeve
V pondelok večer objavili neďaleko ukrajinskej metropoly telo hľadanej ženy.
Podľa dostupných informácií zomrela na následky strelných zranení. Polícia v súvislosti s jej smrťou zadržala dvoch mužov.
Jedným z podozrivých má byť príslušník ukrajinskej vojenskej rozviedky, druhým bývalý člen bezpečnostných zložiek.
Vyšetrovatelia preverujú aj možnú úlohu tajných služieb
Zdroje portálu zároveň uviedli, že Berezovská sa na Ukrajinu vrátila 1. júla po viac než ročnom pobyte v zahraničí.
Práve táto skutočnosť spolu s podozrením voči aktívnemu spravodajskému dôstojníkovi podľa zdrojov posilňuje špekulácie, ktoré sa objavili vo francúzskych médiách.
Tie informovali, že vyšetrovatelia v Monaku skúmajú aj možnú súvislosť bombového útoku so Službou bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Zatiaľ však neboli zverejnené dôkazy, ktoré by takéto podozrenia potvrdzovali.
Oligarcha čelí ukrajinským sankciám
Vadym Jermolajev pochádza z mesta Dnipro a je zakladateľom priemyselnej a obchodnej skupiny Alef. Dlhé roky patril medzi najbohatších podnikateľov na Ukrajine.
V roku 2019 sa vzdal ukrajinského občianstva a prijal občianstvo Cypru. Po začiatku ruskej invázie sa podobne ako viacerí ďalší ukrajinskí podnikatelia a oligarchovia usadil na Francúzskej riviére.
Ukrajinské úrady naňho uvalili sankcie pre podozrenie, že jeho spoločnosť vyrábajúca alkohol pokračovala v podnikaní na Ruskom okupovanom Kryme.
Jermolajev tieto obvinenia odmieta. Tvrdí, že jeho podniky na Kryme prevzali ruské okupačné orgány a nad ich činnosťou už nemá kontrolu.