Obrovská rana Putinovi: VIDEO Ukrajinci zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusko! Skazu zachytila kamera

MOSKVA - Ukrajinská armáda počas noci podnikla sériu útokov na energetické a vojenské ciele v Rusku aj na okupovanom Kryme. Jedným z hlavných terčov bola najväčšia ruská rafinéria v Omsku, vzdialená približne 2 500 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Najväčšiu ruskú rafinériu zachvátil požiar
Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny oznámil, že medzi nočnými cieľmi bola aj ropná rafinéria v Omsku. Podľa Kyjeva ide už o jedenástu z najväčších ruských rafinérií, ktorú sa ukrajinským silám podarilo zasiahnuť od začiatku kampane proti ruskej energetickej infraštruktúre.
Po útoku vypukol v areáli rozsiahly požiar. Rozsah škôd zatiaľ nie je definitívne známy, predbežné informácie však naznačujú, že zasiahnutá bola primárna jednotka na spracovanie ropy ELOU-AVT-11 s projektovanou kapacitou 8,4 milióna ton surovej ropy ročne.
Ako informoval portál Kyiv Independent, omská rafinéria patrí medzi najvýznamnejšie energetické podniky v Rusku. Každoročne spracuje viac než 21 miliónov ton ropy a vyrába široké spektrum pohonných látok, mazív i petrochemických produktov. Podľa ukrajinskej armády zabezpečuje časť dodávok palív aj pre ruské ozbrojené sily.
Na sociálnych sieťach sa zároveň objavili videá, na ktorých je vidieť bezpilotné lietadlo krúžiace nad areálom rafinérie. Krátko nato nasleduje silná explózia.
Ukrajina zasiahla viacero energetických cieľov
Omsk však nebol jediným miestom, ktoré sa počas noci stalo terčom ukrajinských útokov.
Podľa ukrajinskej armády boli zasiahnuté aj rafinéria v Jaroslavli spolu s tamojšou čerpacou a distribučnou stanicou ropy. Ďalší útok smeroval na ropný terminál v prístave Vysock v Leningradskej oblasti.
Explózie hlásili aj z rafinérie First Plant v Kalužskej oblasti, kde po zásahu rovnako vypukol požiar.
Terčom boli aj tankery pri Kryme
Veliteľ ukrajinských síl pre bezpilotné systémy Robert „Maďar“ Brovdi uviedol, že ukrajinské drony zasiahli aj dva tankery patriace do takzvanej ruskej tieňovej flotily v Azovskom mori.
Podľa jeho slov plavidlá prevážali približne 7 000 ton paliva určeného pre okupovaný Krym.
Rusko odpovedalo útokom na Kyjev
V rovnakom čase podniklo rozsiahly vzdušný útok aj Rusko.
Terčom sa opäť stal Kyjev, ktorý čelil druhému veľkému bombardovaniu za štyri dni. Podľa dostupných informácií pri útoku zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia.