ZÁHADNÉ zmiznutie ženy (31): Už vyše 120 dní je nezvestná, VIDEO polícia zverejnila zábery z bezpečnostných kamier

BRIGHTLINGSEA - Anglické mesto Brightlingsea rieši záhadné zmiznutie 31‑ročnej Vitorie Barreto, ktorá je nezvestná už 120 dní. Polícia teraz zverejnila nové CCTV zábery zachytávajúce jej posledné známe pohyby a dúfa, že práve tieto nové vizuálne stopy prinesú informáciu, ktorá môže prípad posunúť po mesiacoch bez odpovedí.
Anglická polícia stále nevie, čo sa stalo 31‑ročnej Vitorii Barreto po jej poslednom pohybe v Brightlingsei. Pátranie pokračuje bez jasných odpovedí, no verejnosti boli teraz ponúknuté nové zábery z CCTV kamier, ktoré zachytávajú jej posledné známe kroky v meste počas 3. marca a skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Vyšetrovatelia dúfajú, že práve tieto chronologicky zoradené momenty môžu niekomu pripomenúť detail, ktorý sa doteraz stratil v čase, píše portál EssexLive.
Essexská polícia zverejnila kompiláciu kamerových záznamov, ktoré podľa nich zachytávajú Vitoriu alebo osobu, o ktorej „silne veria“, že je to ona. Video spája zábery z viacerých kamier v Brightlingsei a mapuje jej pohyb od príchodu do mesta až po posledné známe miesto, kde bola zaznamenaná v skorých ranných hodinách 4. marca.
Nezvestná je už viac ako 120 dní
Vitoria bola nahlásená ako nezvestná 4. marca po tom, čo sa neobjavila na stretnutí s priateľkou, u ktorej dočasne bývala. Odvtedy prebehli rozsiahle pátracie akcie, preverovanie telefonických a finančných záznamov aj stovky podnetov od verejnosti. Napriek tomu sa nepodarilo získať žiadnu zásadnú stopu, ktorá by naznačovala, kde sa žena nachádza alebo čo sa s ňou mohlo stať.
Detektívka Anna Granger uviedla, že vyšetrovanie je rozsiahle a prebieha už štyri mesiace, no pre rodinu je každý deň bez odpovedí mimoriadne náročný. Polícia je v pravidelnom kontakte s Vitoriinými blízkymi v Spojenom kráľovstve aj v Brazílii a priebežne ich informuje o všetkých zisteniach.
Podľa Grangerovej doterajšie preverovanie mobilných dát, finančných transakcií a ďalších dostupných stôp neodhalilo žiadnu nečakanú aktivitu po jej zmiznutí. Vyšetrovatelia však zdôrazňujú, že to nijako neznižuje ich odhodlanie pokračovať vo všetkých možných líniách pátrania.
Polícia zároveň opäť vyzvala verejnosť, aby sa prihlásil každý, kto si spomenie na akýkoľvek detail z Brightlingsey v dňoch okolo 3. a 4. marca. Aj zdanlivo nepodstatná informácia môže podľa vyšetrovateľov pomôcť posunúť prípad dopredu.