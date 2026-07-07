Desivé zábery: VIDEO Kabíny lanovky narazili do seba! Turisti viseli vo vzduchu celú večnosť

MOSKVA - Cestujúci na lanovke v ruskom Nižnom Novgorode zažili dramatické chvíle po technickej poruche, ktorá spôsobila nahromadenie kabín vysoko nad riekou Volga. Medzi uviaznutými bolo aj niekoľko detí. Záchranná akcia trvala viac ako hodinu.
Kabíny do seba narazili po náhlej poruche
Incident sa odohral na lanovke spájajúcej mesto Nižný Novgorod s mestom Bor. Počas jazdy cez rieku Volga došlo k nečakanému zastaveniu systému.
Na trase zostali najskôr visieť dve kabíny. Krátko nato sa k nim po lane priblížila ďalšia gondola a následne aj štvrtá, čo spôsobilo ich vzájomnú zrážku.
Na záberoch zverejnených na internete je vidieť, ako sa kabíny vo výške prudko rozkývali a ich závesné konštrukcie o seba narážali. Celý nosný stĺp sa pod ich váhou citeľne otriasal, čo medzi cestujúcimi vyvolalo obavy, že niektorá z kabín by sa mohla zrútiť. Na incident upozornil britský denník The Sun.
Medzi uviaznutými boli aj deti
Vo výške zostalo uväznených celkovo 16 ľudí vrátane štyroch detí. Niektorí cestujúci neskôr priznali, že počas viac ako hodinového čakania prežívali najväčší strach vo svojom živote.
Po príchode záchranárov boli pasažieri postupne spúšťaní na zem pomocou lán. Na videozáznamoch je vidieť, ako sa jeden po druhom dostávajú bezpečne na pevnú zem.
Úrady začali vyšetrovanie
Podľa predbežných informácií mohla poruchu spôsobiť nepriaznivá poveternostná situácia. Oblasť totiž zasiahli silné dažde a nárazový vietor, pre ktoré musela byť prevádzka lanovky nečakane prerušená.
Ruské úrady už začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť presnú príčinu incidentu.
Lanovka vedie vo výške až približne 95 metrov nad riekou a jej trasa meria viac než tri kilometre. V prevádzke je od roku 2012 a okrem turistov ju denne využívajú aj miestni obyvatelia na cestovanie medzi oboma mestami.
Reportér tvrdí, že podobné výpadky sa už stali
Miestny reportér Mark Grigoriev uviedol, že napriek dramatickým záberom nešlo o katastrofu. „Táto lanovka funguje od roku 2012 a počas jej prevádzky sa už vyskytli rôzne poruchy. Najdôležitejšie je, že všetkých cestujúcich sa podarilo bezpečne zachrániť,“ povedal.
Samotní pasažieri sa po záchrane poďakovali záchranným zložkám a priznali, že zažili chvíle, na ktoré zrejme nikdy nezabudnú.
Tragédia v Taliansku si vyžiadala štyri obete
Nehoda pripomenula tragický pád lanovky v Taliansku z apríla tohto roka. Po pretrhnutí lana sa tam kabína zrútila na zem, pričom zahynuli štyria ľudia. Medzi obeťami boli aj dvaja občania Spojeného kráľovstva.