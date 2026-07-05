Petra Bernasovská odhalila postavičku: Keď uvidíte FOTO, budete lustrovať jej vek

CHORVÁTSKO - Zapózovala v Chorvátsku! Moderátorka Rádia Slovensko Petra Bernasovská (55) je veľkou optimistkou, ktorá miluje život a nadovšetko svoju rodinu. Petra si pred pár dňami vyrazila so svojimi najbližšími k Jadranu. V plavkách ukázala svoju figúru.
Petra Bernasovská, ktorá v Rádiu Slovensku uvádza relácie To najlepšie s Petrou Bernasovskou a tiež Dalila šou Petry Bernasovskej je milovníčkou slnečných dní. Spolu s manželom Ľudovítom Mravcom Jakubove si užívala príjemné chvíle pri mori v čarovnom Chorvátsku. Dokonca zapózovala aj v bikinách.
Petra sa vo svojich 55 rokoch rozhodne nemá za čo hanbiť. Na pláži doslova žiarila. „Milujem more. Obľúbili sme si Chorvátsko, aj keď je dnes už dosť drahé. Ale vyhrala atmosféra prímorských miest, ich kalamáre, teplé a pokojné more, v ktorom sa dá plávať aj hodinu. Každoročne sa vraciame do Umagu,“ rozpovedala nám usmiata moderátorka.
A čo nemôže chýbať na jej dovolenke? „Audiokniha... S vodotesnými slúchadlami rada plávam dlhé trasy. A večer na zaspávanie televízia. Je to taký zlozvyk,“ dodala Petra, ktorá má už letnú dovolenku za sebou.
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