Utorok7. júl 2026, meniny má Oliver, zajtra Ivan

Drastické opatrenie Ameriky: Stopka pre iránsku ropu po tom, čo v úžine zasiahli tri lode

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty sa rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy, informovala v utorok agentúry Reuters a AFP. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že konanie Iránu v Hormuzskom prielive je úplne neprijateľné a bude za to niesť následky. USA k tomuto kroku pristúpili po útokoch na tankery v strategickej úžine.

Všeobecnú licenciu, ktorá pôvodne na dva mesiace rušila sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu do USA, oznámilo americké ministerstvo financií 22. júna. USA sa k tomu zaviazali v rámci memoranda o porozumení s Iránom. „Ako prezident (Donald) Trump a jeho administratíva opakovane zdôraznili, platné memorandum o porozumení s Iránom je výlučne založené na plnení záväzkov,“ uviedol americký predstaviteľ citovaný stanicou CNBC.

Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. Obe strany sa následne vzájomne obvinili z porušenia predbežnej rámcovej dohody.

K zodpovednosti za utorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa dosiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán. K možnej eskalácii podľa Reuters dochádza v čase, keď sa Washington a Teherán snažia vypracovať konečnú mierovú dohodu, ktorá by obmedzila iránsky jadrový program a zrušila niektoré sankcie uvalené na Teherán vrátane tých, ktoré sa týkajú vývozu ropy.

Viac o téme: TankerRopaútokyUSAIrán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krvavé zrážky pri hraniciach
Krvavé zrážky pri hraniciach Iránu: Zahynulo šesť kurdských bojovníkov
Zahraničné
Tento záber, ktorý odvysielala
Hormuz v napätí: Irán chce diktovať trasu lodí a hrozí okamžitou reakciou
Zahraničné
Smútiaci sa zhromažďujú okolo
Ďalšie nepriame rokovania medzi USA a Iránom sa uskutočnia po pohrebe Chameneího
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúce odhalenie: Mierové rokovania Trumpa s Iránom sú vraj len divadielko! Na TOTO čaká šéf Bieleho domu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Šport

Domáce správy

Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Obrovské nešťastie na trati:
Obrovské nešťastie na trati: Vlak zrazil muža v koľajisku! Zraneniam na mieste podľahol
Domáce
MIMORIADNE Mrazivý nález v
MIMORIADNE Mrazivý nález v bratislavskom jazere! Záchranári z vody vytiahli telo 20-ročného muža
Domáce
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
Košice

Zahraničné

Ukrajinci zasiahli najväčšiu ruskú
Obrovská rana Putinovi: VIDEO Ukrajinci zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusko! Skazu zachytila kamera
Zahraničné
Drastické opatrenie Ameriky: Stopka
Drastické opatrenie Ameriky: Stopka pre iránsku ropu po tom, čo v úžine zasiahli tri lode
Zahraničné
Interpol pátra po 39-ročnej
Šokujúci zvrat v prípade bombového útoku na ukrajinského oligarchu: Podozrivú ženu našli mŕtvu
Zahraničné
Marine Le Penová
Marine Le Penová šokuje Francúzsko: Napriek škandálu ide do boja o palác! Väzenia sa nebojí
Zahraničné

Prominenti

Kristína Kucianová
Moderátorka z STVR odhodila šaty a... Odhalila tetovanie na intímnom mieste!
Domáci prominenti
Brad Pitt a Ines
Zamilované fotografie odhalila ich stylistka: Brad Pitt a Ines de Ramon sú konečne aj na Instagrame!
Zahraniční prominenti
Pamätáte si Hetešovcov? JOJka
Pamätáte si Hetešovcov? JOJka oživuje legendárnu šou, ale... Vyšachovali Juniora
Domáci prominenti
Ondrej Kandráč a Kollárovci
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Dá sa zvrátiť poškodenie
Dá sa zvrátiť poškodenie spôsobené alkoholom? Vedci odhalili, čo sa začne v tele diať po vysadení alkoholu
vysetrenie.sk
Chlapec našiel na pláži
Chlapec našiel na pláži zvláštny kameň! Ukázalo sa, že je to NIEČO neuveriteľné
Zaujímavosti
Koniec éry bankoviek pri
Koniec éry bankoviek pri mori? Slováci majú nový dovolenkový zvyk
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!

Šport

Švajčiarsko – Kolumbia: Online prenos z osemfinále MS vo futbale 2026
Švajčiarsko – Kolumbia: Online prenos z osemfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS vo futbale
Prelomové rozhodnutie: MOV zrušil trest pre Rusko, tímy môžu bojovať o OH 2028
Prelomové rozhodnutie: MOV zrušil trest pre Rusko, tímy môžu bojovať o OH 2028
Olympijské hry

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
O práci s humorom
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Android
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Armádne technológie
Google v tichosti pridal nové nastavenie. Tvoje fotky a hlas môžu trénovať jeho AI, takto to vypneš
Google v tichosti pridal nové nastavenie. Tvoje fotky a hlas môžu trénovať jeho AI, takto to vypneš
Správy
Užívateľom začali vo veľkom volať hackeri ako falošná IT podpora: Takto ti scammeri prepašujú do PC trójskeho koňa EtherRAT
Užívateľom začali vo veľkom volať hackeri ako falošná IT podpora: Takto ti scammeri prepašujú do PC trójskeho koňa EtherRAT
Správy

TN LIVE

Ikona Ottawy zamierila k rivalovi. Legendárny útočník bude pracovať pre Toronto
Ikona Ottawy zamierila k rivalovi. Legendárny útočník bude pracovať pre Toronto
Šport
Rozsudok ju nezastavil: Le Penová chce kandidovať v prezidentských voľbách
Rozsudok ju nezastavil: Le Penová chce kandidovať v prezidentských voľbách
Zahraničné
Záver ako kino-trhák. Argentína bola proti Egyptu na pokraji vypadnutia, Messi ale opäť ukázal genialitu
Záver ako kino-trhák. Argentína bola proti Egyptu na pokraji vypadnutia, Messi ale opäť ukázal genialitu
Šport
Ryby odtiaľ radšej nejedzte. Rieku znečistili ťažké kovy, situáciu zhoršuje sucho
Ryby odtiaľ radšej nejedzte. Rieku znečistili ťažké kovy, situáciu zhoršuje sucho
Domáce

Bývanie

V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni

Pre kutilov

Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Partnerské vzťahy
S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ukrajinci zasiahli najväčšiu ruskú
Zahraničné
Obrovská rana Putinovi: VIDEO Ukrajinci zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusko! Skazu zachytila kamera
Interpol pátra po 39-ročnej
Zahraničné
Šokujúci zvrat v prípade bombového útoku na ukrajinského oligarchu: Podozrivú ženu našli mŕtvu
ZÁHADNÉ zmiznutie ženy (31):
Zahraničné
ZÁHADNÉ zmiznutie ženy (31): Už vyše 120 dní je nezvestná, VIDEO polícia zverejnila zábery z bezpečnostných kamier
Kabíny lanovky narazili do
Zahraničné
Desivé zábery: VIDEO Kabíny lanovky narazili do seba! Turisti viseli vo vzduchu celú večnosť

Ďalšie zo Zoznamu