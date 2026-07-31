Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!

BRATISLAVA - Známa kozmetička a majiteľka kliniky krásy Júlia Švehlová vyzerá skvele a o svoj zovňajšok sa ukážkovo stará. Otvorene priznala, akým vylepšeniam prepadla a dokonca aj to, že do tohto sveta už vtiahla aj svojho manžela Majselfa!
Vizáž a starostlivosť o pleť sú pre sympatickú brunetku nielen prácou, ale aj celoživotnou vášňou. Pravidelne preto dopraje svojmu telu a pleti presne to, čo potrebuje. „Ja podstupujem pravidelne botox a samozrejme kozmetické ošetrenia, masáže a momentálne som podstúpila ošetrenie HIFU,“ neskrýva svoje recepty na mladistvý vzhľad Júlia. Ide o obľúbené prístrojové ošetrenie, na ktoré manželka známeho rapera Majselfa nedá dopustiť. Podľa jej slov je to doslova malý zázrak, ktorý je ideálny pre každého, kým lomcuje pocit ochabnutej pokožky – je neinvazívne, bez ihiel a bez nutnosti operácie či zdĺhavej rekonvalescencie.
Do sveta krásy však prirodzene zatiahla aj svojho známeho manžela, rapera Majselfa. „Musím priznať, že aj on podstupuje niektoré ošetrenia a veľmi rád. Žijeme spolu, ja som kozmetička od svojich 15 rokov, on ma tak už spoznal... Čiže on, chudáčik, ani veľmi asi nemal na výber, ale je úžasný,“ odhaľuje pikošky zo súkromia dvojice známa majiteľka estetickej kliniky.
Rovnako skvelý vzťah má však aj so svojim dospievajúcim synom Nikolasom, z ktorého sa pre oboch rodičov stal nielen skvelý parťák, no dokonca aj módny poradca! „Veľmi rada nechávam aj jemu priestor rozhodovať sa o tom, čo chce a čo nechce, robili sme to odmalička. Je veľmi rozumný vo všetkých smeroch a veľakrát si dáme od neho poradiť, lebo má vynikajúci vkus. Ja najradšej s ním chodím nakupovať!“ prekvapuje svojimi slovami hrdá mama.
Okrem rodiny a vlastného podnikania však venuje obrovské množstvo energie aj charite a pomoci druhým. Pravidelne navštevuje detskú onkológiu či organizuje podujatia pre pacientky, aby im s celým tímom masážami, líčením či hudobnými vystúpeniami aspoň na chvíľu spríjemnili náročné životné momenty. „Vždy tá pomoc blížnemu je pre nás najviac a je podľa mňa aj veľmi liečivá,“ vyznáva sa Júlia. Kto však v ťažkých chvíľach podá pomocnú ruku jej a čo stálo za otvorením jej vlastnej kliniky krásy Julia Esthetic Clinic?