Čakala na to 15 rokov: ZÁSNUBY známej hereckej dvojice! Prvý pokus skončil fiaskom

BRATISLAVA - Konečne sa rozhýbal! Přemysl Boublík a Karin Olasová po pätnástich rokoch posunuli svoj vzťah na nový level. Samotná žiadosť o ruku však mala od romantickej idylky poriadne ďaleko!
Keď v roku 2004 vyhrala súťaž Dievča za milión, málokto tušil, že jej najväčšia výhra ešte len príde. Dnes tvorí s Přemyslom Boublíkom jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu. A ani sympatický herec na adresu svojej polovičky nešetrí slovami vďaky a obdivu. „To je najnádhernejšie obdobie môjho života, celých tých 15 rokov, čo sme spolu, pretože ma Karinka učí, ako byť láskavejším a lepším človekom,“ roznežnil sa herec.
Hoci tvorili stabilný pár a rodinu už dlhé roky, na ďalší krok si Karin musela počkať. Nedávno však prišlo prekvapenie v podobe zasnúbenia, ktoré bolo sprevádzané nečakanými komickými komplikáciami! Prvý pokus totiž poznačilo nečakané zranenie. „Seklo ma, zohol som sa a tak som to nevydržal a vydal zo seba tú žiadosť. Ale nevedel som miery prsta,“ priznal so smiechom herec. Karin však nečakanú taktiku okamžite prečítala: „Týždeň mi bozkával ruky a stále si ich obzeral, čo nikdy predtým nerobil. Pýtal sa ma, či mám nejakú alergiu na kov, takže mi to došlo.“
Oficiálne zásnuby nakoniec prebehli na romantickom hrade v rakúskom Hainburgu. Nasleduje teda otázka, kde presne bude ich vysnívaná svadba a prečo vlastne s týmto zásadným krokom čakali dlhých 15 rokov...
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