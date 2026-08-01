BRATISLAVA - František Versače Kabrheľ sa stal jednou z hviezd nedávnej módnej šou Lombardi fashion, kde sa predviedol v odvážnom priesvitnom komplete. Odvaha mu však nechýbala ani v spojitosti so spevákom, ktorého má zrejme v zuboch!
Módna prehliadka Queen Arrives – Royal fashion show by Lombardi prilákala množstvo hviezdnych hostí a priniesla aj niekoľko prekvapivých momentov. Jedným z nich bolo vystúpenie Fera Kabrheľa na móle. Mnohých však zaujímalo, ako vnímal prítomnosť kontroverzných hostí či politické narážky spájané s Gwen McMullen. „Veľmi veľa ľudí to poňalo v štýle, že čo som tam ja robil. Ja som tam bol predvádzať model od Jožka Lombardiho... Ten večer bol príjemný, zase by som klamal, ak by som povedal, že sa mi niečo nepáčilo. Tá osoba (Gwen) nič neriešila, ani nikoho nespomenula z politiky, mala svoj svet,“ vysvetlil Feri otvorene.
Na akciu sa však chcel dostaviť aj spevák Dávid Key, ktorého prítomnosť by Versačeho znervóznila a nešetril mimoriadne tvrdými slovami: „To je osoba, ktorá nie je identifikovateľná a som presvedčený, že to sú divní ľudia, ktorí nepatria do spoločnosti slušných ľudí a spoločnosti iných ľudí, ktorí na tej akcii boli... Ja osobne ho nepoznám a ani nemienim poznať, pre mňa to je nič,“ povedal bez servítky na adresu speváka. „Ja ani neviem, či to čudo-judo má nejaké pesničky...“
Prekvapením však zostáva, ako veľmi ho chytila práca na predvádzacom móle. Modeling ho evidentne baví a vek preňho nie je žiadnou prekážkou. „Ja stále hovorím, že keď po 50-tke začneš, tak tam končia zákony a nemusíš nič riešiť... Baví ma to,“ neskrýva nadšenie bývalý účastník šou Mojsejovci, ktorý nám v rozhovore preradil aj svoje plány do budúcnosti. Aké ďalšie projekty a výzvy má tento známy šoumen z Mojsejovcov v rukáve?
Versače pení od zlosti: Toto čudo-judo medzi slušných ľudí nepatrí! Koho takto kruto ponížil? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek/Vlado Anjel)