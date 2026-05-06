Tajomstvo dlhoročného manželstva Ivety Malachovskej: Jej slová vás rozcítia!

BRATISLAVA - Dlhoročné manželstvo Ivety a Martina Malachovských stojí na jednoduchých, no pevných základoch – dôvere, otvorenosti a humore. Moderátorka teraz prezradila, čo im pomáha udržiavať blízkosť aj po rokoch a prečo si stále dokážu byť navzájom oporou.
Iveta Malachovská a Martin Malachovský patria medzi páry, ktoré sú dôkazom toho, že dlhoročný vzťah môže fungovať harmonicky aj napriek bežným životným výzvam. Spolu kráčajú životom už celé desaťročia a počas tohto času si vybudovali pevné puto založené na dôvere, otvorenosti a vzájomnom rešpekte. Ich spoločný život obohatila dcéra Kristína, ktorá sa už čokoro bude druhýkrát vydávať. Aj vďaka nej sa často vracajú k hodnotám, ktoré považujú za dôležité nielen pre partnerský, ale aj rodinný život. Čo sa teda skrýva za ich dlhoročným manželstvom?
Moderátorka sa rozhodla podeliť o svoje skúsenosti a pohľad na vzťah v podcaste Pohľady generácií, kde otvorene hovorila o tom, ako ich partnerstvo funguje dnes, po rokoch spoločného života. Zdôraznila, že aj malé každodenné gestá môžu mať obrovský význam. Humor, komunikácia a ochota pracovať na vzťahu aj po rokoch sú podľa nich kľúčové. Nezabúdajú si pripomínať svoje city aj v každodennom zhone, čo im pomáha udržiavať blízkosť a emocionálne prepojenie.
„My sa ráno rozlúčime a do hodiny a pol si napíšeme SMS-ku," povedala Malachovská s tým, že si napíšu ľúbim ťa alebo že si chýbajú, či na seba myslia. Ani jeden pred druhým si neskrývajú telefón, nemajú problém si navzájom prečítať, čo v ňom je. „My máme neuveriteľnú otvorenosť. Ja mám pocit, že ja dýcham ako keby Martinov vzduch, keď je kdekoľvek inde," dodala. Podľa jej slov je práve táto úprimnosť a transparentnosť jedným zo základných pilierov ich vzťahu. Nejde však len o kontrolu či zvedavosť, ale o prirodzenú dôveru, ktorá medzi nimi vznikla a postupne sa prehlbovala.
Vedia o sebe takmer všetko a nemajú potrebu si čokoľvek skrývať, čo im prináša pocit bezpečia a istoty. Priznala, že sú obaja nedokonalí, no objavili to, ako im to najlepšie funguje. „My máme presne také isté problémy, ako majú všetci ostatní, ale ja si myslím, že vďaka humoru, ktorý máme, my sa stále smejeme. Vieme každú vec odhľahčiť. Tak sme takí šťastní a spokojní. A najpodstatnejšia vec je tá, my sme pochopili, čo je pre nás obidvoch dobré a čo je možno dobré pre teba (pre dcéru, pozn. red.) a na to sme sa sústredili," uzavrela. Ich príbeh tak ukazuje, že tajomstvo dlhodobého vzťahu nespočíva v dokonalosti, ale skôr v schopnosti prijať jeden druhého takého, aký je.
