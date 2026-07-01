Exjojkárka po extrémnom schudnutí: Dráždi hore bez!

BRATISLAVA - Diváci si Emu Fajnor pamätajú ako nekompromisnú porotkyňu z relácie Nákupné maniačky. Od čias televíznej šou však prešla výraznou premenou, schudla a dnes na sociálnych sieťach s hrdosťou ukazuje svoju štíhlu figúru. Najnovšie prekvapila odvážnou fotografiou hore bez.
Emu Fajnor si diváci televízie Joj spájajú predovšetkým s obľúbenou reláciou Nákupné maniačky, v ktorej dlhšie pôsobila ako porotkyňa. Spolu s Mariánom Hornyakom nekompromisne hodnotila outfity súťažiacich, radila im, čo im pristane, a nebála sa povedať svoj úprimný názor. Práve vďaka svojmu osobitému štýlu, módnym radám a charizmatickému vystupovaniu si ju diváci obľúbili.
Hoci sa dnes na televíznych obrazovkách už pravidelne neobjavuje, so svojimi fanúšikmi zostáva v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí, kde je veľmi aktívna. Od čias nakrúcania populárnej šou prešla výraznou životnou aj vizuálnou premenou. Zmenila životný štýl, schudla niekoľko kilogramov a dnes sa môže pochváliť štíhlou postavou, ktorú rada ukazuje na záberoch.
Na svojom profile pravidelne zverejňuje fotografie v plavkách, elegantných outfitoch, ale i odvážnejšie zábery. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Ema zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje hore bez, pričom si intímne partie zakrývala rukami. Pozrite sa, ako dnes bývalá porotkyňa Nákupných maniačok vyzerá!
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