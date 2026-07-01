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Exjojkárka po extrémnom schudnutí: Dráždi hore bez!

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(Zdroj: Instagram E.F.)
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BRATISLAVA - Diváci si Emu Fajnor pamätajú ako nekompromisnú porotkyňu z relácie Nákupné maniačky. Od čias televíznej šou však prešla výraznou premenou, schudla a dnes na sociálnych sieťach s hrdosťou ukazuje svoju štíhlu figúru. Najnovšie prekvapila odvážnou fotografiou hore bez.

Emu Fajnor si diváci televízie Joj spájajú predovšetkým s obľúbenou reláciou Nákupné maniačky, v ktorej dlhšie pôsobila ako porotkyňa. Spolu s Mariánom Hornyakom nekompromisne hodnotila outfity súťažiacich, radila im, čo im pristane, a nebála sa povedať svoj úprimný názor. Práve vďaka svojmu osobitému štýlu, módnym radám a charizmatickému vystupovaniu si ju diváci obľúbili.

Hoci sa dnes na televíznych obrazovkách už pravidelne neobjavuje, so svojimi fanúšikmi zostáva v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí, kde je veľmi aktívna. Od čias nakrúcania populárnej šou prešla výraznou životnou aj vizuálnou premenou. Zmenila životný štýl, schudla niekoľko kilogramov a dnes sa môže pochváliť štíhlou postavou, ktorú rada ukazuje na záberoch.

Na svojom profile pravidelne zverejňuje fotografie v plavkách, elegantných outfitoch, ale i odvážnejšie zábery. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Ema zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje hore bez, pričom si intímne partie zakrývala rukami. Pozrite sa, ako dnes bývalá porotkyňa Nákupných maniačok vyzerá!

Exjojkárka po extrémnom schudnutí:
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Instagram EF)

Viac o téme: Ema Fajnor
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