Facka pre divákov: V seriáli Dunaj sa rozpadlo všetko čo mohlo, ale… návrat tejto postavy nikto nečakal!

BRATISLAVA – Seriál Dunaj, k vašim službám, vstúpil do finále! Posledná časť aktuálnej série priniesla viac otázok ako odpovedí a diváci ostanú až do jesene ako na tŕní! Ako sa rozpletú osudy jednotlivých postáv?
Seriál Dunaj, k vašim službám je fenomén, ktorý divákov stále neprestal baviť. Diváci zhliadli poslednú epizódu 14. série, ktorá bola nabitá akciou a v linkách jednotlivých postáv zamiešala karty tak, že diváci ostanú celé leto v napätí. Priznala to aj Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby: „Od momentu odvysielania poslednej epizódy sme zavalení otázkami, či bude Leopold súčasťou ďalšieho príbehu, či sa Klára s Lukášom ešte niekedy stretnú, či Lena vyjde z prestrelky živá. A hoci sa diváci pýtajú, už po predchádzajúcich skúsenostiach vedia, že odpovede im prinesie až nová séria Dunaja v septembri.“
Ale čakať až dovtedy? V poslednej časti tejto série Dunaja sa totiž toho udialo veľa. Holubec sa prejavil ako totálne bezcharakterný udavač, keď v snahe zachrániť svoju hlavu zradil svojich najbližších – rodinu. Keď ho Klaus prichytil pri čine, ako odovzdáva falošné dokumenty Hansovi Müllerovi, okamžite ho mal v hrsti. Anton však nečakal, že ho Klaus podrazí a spolu s Imrichom Bocskayom skončí v transporte tiež.
Holubec má však na svedomí celú rodinu Kučerovcov. Útek pred zatknutím ich vyženie z vlastného domu, pomocnú ruku im podá Lucia, u ktorej nájdu útočisko. Pre útek z krajiny sa rozhodla aj Klára, ktorú čakalo zatknutie tiež. „Pre Kláru je to nový začiatok, je to bodka za životom, ktorý žila. Na prvý pohľad možno nepochopiteľne odchádza od svojej lásky, ale vie a cíti, že je za tým niečo viac a ide urobiť všetko, čo môže pre svoje dieťa,“ povedala na margo dejovej linky svojej postavy Kristína Svarinská.
Kristína Svarinská v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)
Ibaže zákerné zlo sa dotklo aj Leny a nemeckého prekladateľa Reného. Obaja sa ocitnú pred pištoľou Waltera Klausa, ktorý keď z nej vystrelí, guľka zasiahne Lenu. Stane sa jej snaha zachrániť Reného osudnou?
Jediné, čo v tejto časti rozbilo všetky chmáry, bola svadba Alenky a Michala, ktorá priniesla divákom a postavám vytúžený moment šťastia v inak veľmi emotívnej a pohnutej epizóde.
Lesana Krausková a Peter Pecha v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)
Aby toho nebolo málo, za neobjasnených okolností zmizne aj Thomas, o ktorom rodina nevie vôbec nič. Kristína sa naďalej stará o deti Dávida a dejová linka naznačuje, že v ďalšej sérii by sa mohol medzi nimi rozvinúť bližší vzťah. A otázne je aj to, ako sa osud zahrá s Terezou, ktorá zrazu ostala vo veľkom dome Kučerovcov sama. Bez informácií a bez akéhokoľvek poňatia, čo sa vlastne okolo nej deje a kto je muž, ktorý z ničoho nič vstúpil do dverí.
Tomáš Maštalír v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)
„Pre Terezu to bolo prekvapenie. Nechápe, kto sa zjavil. Bolo to veľmi dobre scenáristicky vymyslené, lebo sa stretli 2 osoby, ktoré sa nikdy predtým nevideli a nič o sebe nevedeli. Myslím, že sa diváci majú v ďalšej sérii na čo tešiť,“ zhrnula Barbora Chlebcová. Bude Leopold Kučera súčasťou ďalšej série Dunaja a akým spôsobom zamieša karty v príbehu a rodine, ktorá sa dostala na hranu?