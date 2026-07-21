Svarinská naložila politikom: Ste naši zamestnanci! A čo hovorí na pieseň za takmer 30.000 eur?

BRATISLAVA - Herečka Kristína Svarinská prekvapila ostrými slovami. Bez servítky sa pustila do slovenských politikov a vyjadrila sa aj ku kontroverznej piesni Mariána Čekovského za takmer 30-tisíc eur, ktorá vznikla pri príležitosti Cyrilometodských slávností.
Svarinská má na fungovanie politiky jasný pohľad. Ľudí vo verejných funkciách nevníma ako nedotknuteľné autority, ale ako tých, ktorým občania zverili prácu. „Ja stále vnímam týchto našich politikov ako našich zamestnancov. My ich platíme, aby oni vykonávali nejakú tú službu. Ja si vlastne za tú službu platím a ja ju nedostávam, tak mám pocit, že sa môžem nejak vyjadriť k tomu, že nie som spokojná,“ povedala otvorene v rozhovore pre 360-tku.
Herečka zároveň priznala, že nepatrí medzi ľudí, ktorí komentujú každú spoločenskú tému. Sú však momenty, keď podľa nej dôjde k prekročeniu hraníc. „Samozrejme, nie som človek, ktorý sa potrebuje ku všetkému vyjadriť, ale sú momenty, kedy ten pohár trpezlivosti pretečie,“ dodala. Svoje si povedala aj k vystúpeniu Mariána Čekovského na Cyrilometodských slávnostiach. Pieseň, ktorá bola spájaná s premiérom, vyvolala v spoločnosti diskusiu najmä pre jej financovanie a okolnosti vzniku.
Pre Svarinskú je však už samotný fakt, že takáto skladba uzrela svetlo sveta, nepochopiteľný. „Pre mňa je hlavne absolútne absurdné, že vôbec nejaká pieseň vznikla. V časoch, kedy minister zdravotníctva povie, že či má kúpiť CT-čko, MR-ko alebo klimatizáciu, tak my sa tu zložíme na pesničku za 30.000 eur. Úplne zbytočnú,“ uviedla. Herečka otvorila aj otázku, či umelec vystupovaním na podobných podujatiach vyjadruje svoj osobný názor, alebo ide iba o pracovné vystúpenie. „Keď sa ja postavím na pódium a spievam premiérovi, je to môj názor? Je to moja práca? Neviem a to nech si zodpovedá každý sám. Ja by som tam nestála,“ dodala bez okolkov.
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