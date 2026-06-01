Herec Filip Šebesta: Balansuje medzi životom a smrťou!

BRATISLAVA - Obľúbený seriál Dunaj, k vašim službám drží divákov pri obrazovkách v obrovskom napätí a v deji aktuálne prežívame poriadne dramatické chvíle. Svoje o tom vie aj sympatický herec Filip Šebesta alias seriálový Laco Koptík, ktorý prednedávnom zažil poriadnu traumu priamo na pľaci!
Dejové linky v Dunaji naberajú na sile a postava, ktorú Filip stvárňuje, si prechádza hotovým peklom. Herec však detaily ďalšieho vývoja prísne tají. „Uvidíme. Je to stále vo fáze balansovania na hrane života a smrti a uvidíme, ako sa to celé nakoniec vyvinie,“ zahmlieva s úsmevom herec.
Divákov však po bleskovom odchode postavy Magdy, ktorú hrala Monika Szabó, najviac zaujíma, či do života mladého hrdinu vstúpi nová žena. Jej koniec v deji bol totiž pre všetkých nečakanou fackou. „Bolo to z ničoho-nič. Prišlo to neskutočne rýchlo a nečakali sme to ani my, teda ja vôbec nie, lebo jej postava prinášala pozitívny rozmer. Ale zasa na druhú stranu, keď si to uvedomíme, tá doba bohužiaľ bola taká, že si nevyberala, či je niekto dobrý, zlý. Ba práve naopak, najviac na to doplatili tí ľudia, ktorí sa snažili pomôcť utláčaným,“ zamýšľa sa nad krutou históriou mladý umelec.
Filip a Monika tvorili na obrazovkách nádherný pár a niet divu, že aj samotná herečka niesla nútený odchod zo skvelého kolektívu veľmi ťažko a s verdiktom tvorcov nebola zrejme vnútorne stotožnená. Za kolegami jej je smutno. „Sem-tam si napíšeme, stretneme sa alebo si zavoláme. Samozrejme, nie je to na dennej báze, ale keď sa stretneme, tak ju vždy veľmi rád vidím. Pracovalo sa s ňou priam úžasne, je to veľká škoda. Ona sama z toho bola smutná, pretože v Dunaji sme skvelý tím a vládne tam fantastická atmosféra,“ uzavrel charizmatický herec tému seriálovej lásky.
Práca pred kamerami dobového trháku však nie je jedinou vecou, ktorá napĺňa hercov život. Filip Šebesta má totiž v súkromí obrovskú záľubu a vášeň, ktorú by ste na totho na prvý pohľad jemného romantického chlapca netipovali!