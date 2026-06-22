Je TOTO definitívne zbohom? Hviezda Dunaja zverejnila výrečný odkaz... TÁTO postava končí!

BRATISLAVA - V seriáli Dunaj, k vašim službám zrejme dochádza k ďalšej veľkej zmene. Jeden z obľúbených hercov zverejnil zábery zo zákulisia a pridal odkaz, ktorý okamžite vyvolal vlnu otázok. Končí sa príbeh známej postavy?
Seriál Dunaj, k vašim službám patrí dlhodobo medzi najsledovanejšie televízne projekty na Slovensku a divákom pravidelne prináša nečakané zvraty. Zdá sa však, že tentoraz sa jedna veľká zmena netýka len deja, ale aj samotného obsadenia.
Obľúbený herec Ady Hajdu, ktorý v seriáli stvárňuje obchodníka Ernesta Almásiho - otca Kláry Kučerovej, ktorú v seriáli hrá herečka Kristína Svarinská, zverejnil na sociálnej sieti sériu fotografií zo seriálového prostredia. K záberom pridal stručný, no výrečný odkaz. „Bay bay Ernest Almasi. Bola to v Dunaji parádna jazda,“ napísal herec.
Práve tieto slová okamžite rozprúdili diskusiu medzi fanúšikmi. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť reakcie fanúšikov, ktorých možný odchod obľúbenej postavy poriadne zaskočil. Jeden z nich napísal: „Aké bye bye? Ani nesrandujte!“. Ďalší komentár: „Budete nám tam chýbať 😢😍“. Postava Ernesta patrila medzi výrazné tváre seriálu a počas svojho pôsobenia sa stala súčasťou viacerých dôležitých dejových liniek. O to väčšie prekvapenie vyvolal Hajduho príspevok.
Napovedať by mohol aj záver poslednej vysielacej sezóny. Ernest Almási totiž opustil Slovensko a spolu s Klárou Kučerovou, svojou dcérou, a jej synom Filipom odišli za novým životom do Ameriky. Mnohí diváci si preto myslia, že práve týmto spôsobom tvorcovia pripravili pôdu pre jeho definitívny odchod zo seriálu. Či ide o skutočný koniec, alebo si tvorcovia pripravili pre fanúšikov ďalší nečakaný zvrat, ukážu až nové epizódy. Jedno je však isté už teraz – odkaz Adyho Hajduho nenechal divákov chladnými a vyvolal množstvo otázok o budúcnosti jednej z obľúbených postáv seriálu.
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