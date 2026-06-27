Drsné odhalenie o Hájkovi! Belohorcová mu poriadne naložila: Je to manipulátor a patologický klamár

BRATISLAVA – Došla jej trpezlivosť! Zuzana Belohorcová roky stála po boku svojho dnes už exmanžela Vlasta Hájka, jeho problémy a škandály sa podľa vlastných slov snažila držať mimo verejnosti a zahladzovať, no napokon jej došla trpezlivosť. Po rozvode prehovorila bez zábran o tom, čo sa malo diať za zatvorenými dverami ich domácnosti.
Hneď na začiatku svojho rozprávania priznala, že ju spätne mrzí, ako dlho čakala na definitívny koniec. „Trošku ma mrzí, že som ten krok neurobila skôr, že som vlastne musela nejakým spôsobom čakať na to, kedy na môjho exmanžela praskne nie jedna, ale niekoľko nevier,“ šokovala hneď v úvode rozhovoru.
Tu sa logicky natíska otázka, či o neverách tušila a nechcela ich vidieť alebo... „Ja som svojho exmanžela nikdy s nikým neprichytila. Ja som nebola typ ženy, ktorá by sa manželovi pozerala do mobilu, ktorá by ho nejakým spôsobom sledovala,“ povedala v podcaste Superchat.
Belohorcová sa ale nemieni stavať do úlohy obete. Vo svojich vyjadreniach postupne pritvrdila a osobnosť Vlasta Hájka opísala veľmi ostrými slovami. „Môj exmanžel je veľký rozprávkár, je to trošku aj patologický klamár, takže všetko čo vypustí z úst, tak nie všetko je pravda. V Amerike ho volali 50 cent, pretože všetko čo povedal, tak 50 % bola pravda,“ uviedla.
Blondínka sa dotkla aj toho, ako dnes spätne vníma ich spoločný život a dynamiku vzťahu. Hovorí o tom, že až s odstupom času si začína uvedomovať, ako ju mal partner ovplyvňovať a ako mali fungovať konflikty medzi nimi. „Človek keď žije v jednej domácnosti s narcisom a manipulátorom, tak… tie situácie si vie prispôsobiť na svoju stranu. On v tebe utvrdí to, že on je ten dobrý a ty sa mýliš. Teraz veľa vecí vidím, postupne sa mi otvárajú oči…,“ dodala.
Rozvod dvojice tak uzavrel dlhoročnú kapitolu, ktorá sa podľa jej slov končila postupne a sprevádzali ju aj vážne narušenia dôvery, ktoré už nebolo možné napraviť.
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