Slovenský moderátor otvoril 13. komnatu: Mama aj otec alkoholici... Zomreli príliš mladí!

BRATISLAVA - Slovenský moderátor Dušan Šorty Berky otvorene prehovoril o bolestivom rodinnom období, ktoré poznačila závislosť od alkoholu. Tá nakoniec stála jeho rodičov život. Zomreli veľmi mladí...
Slovenský moderátor Dušan Šorty Berky už v minulosti otvorene hovoril o náročnom období dospievania a komplikovanom vstupe do dospelého života. Ako priznal v podcaste Dominiky Mirgovej, jeho detstvo bolo spočiatku pokojné a stabilné. Do jeho pätnástich rokov fungovala rodina bez väčších problémov a navonok pôsobili ako úplne bežná, slušná domácnosť. „Moja mama pracovala v rehabilitačnom centre, môj otec bol maliar,” spomínal.
Spolu so sestrou chodili do školy, snažili sa dosahovať dobré výsledky a viesť usporiadaný život. Zásadný zlom však nastal v období jeho puberty, keď sa rodina pre finančné problémy musela presťahovať do Zvolenskej Slatiny. Práve tento moment označuje za začiatok náročného obdobia, ktoré výrazne ovplyvnilo jeho ďalší život. Podľa jeho slov sa rodičia dostali do finančných ťažkostí, mali zameškané platby, a napokon boli nútení predať byt, v ktorom dovtedy bývali.
Po presťahovaní sa spočiatku zdalo, že situácia sa môže stabilizovať. Realita však bola iná. Nové prostredie prinieslo negatívne zmeny najmä v živote jeho otca. „Otec pochádzal z tej obce, kde sme sa presťahovali a stiahli ho strašne jeho kamoši. Už vtedy popil, ale nie tak, že bol ožratý cez deň. V Slatine sa to začalo stávať. Prišiel o robotu, už robil len nejaké fušky, nepravidelné. Tie peniaze, ktoré zarobil, minul na chľast. Bolo to zlé,” priznal úprimne.