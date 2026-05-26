Slovenská modelka si nastavila hranice: Na mólo v spodnej bielizni už nevyjde... Prekvapivý dôvod!

BRATISLAVA - Otvorenie prvej predajne známeho dánskeho reťazca v bratislavskom obchodnom centre prilákalo nielen stovky nákupných maniakov, ale aj známe tváre šoubiznisu. Medzi nimi zažiarila aj očarujúca modelka a Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová.
Hoci otvorenie obchodu sprevádzal obrovský ošiaľ, Kristína prišla dobre naladená. Sama sa pritom za klasickú nákupnú maniačku nepovažuje. „Prišla som s kamarátkou, hlavne kvôli nej, lebo ju tento obchod úplne uchvátil. Tak sa tu popozerám.“ Dánsky reťazec láka na obrovské množstvo kozmetiky a vychytávok, no Kristína v regáloch hľadala niečo, čo by ste u topmodelky nečakali. „Mám obrovskú slabosť na gumené cukríky, tie naozaj milujem. Snažím sa kvôli tomu, samozrejme, športovať, ale gumené cukríky sú moja láska,“ nabonzovala na seba tajomstvo.
Modelka prekvapila aj zmenou názoru na oblečenie. „Už si nejdem nejaké prehnané dizajnérske kúsky. Skôr veľmi rada a vo veľkom kupujem športové oblečenie,“ priznala. V jej košíku tak často končí funkčná športová spodná bielizeň, no jedným dychom dodáva, že v jej skrini stále majú miesto aj rafinované sexi kúsky.
Hoci s pikantnejšími outfitmi nemá problém, v otázke odhaľovania pred verejnosťou si nastavila nekompromisné pravidlá. „Fotenia v spodnej bielizni mi nevadia, ale už by som v nej nevyšla predvádzať niekde na mólo. To už naozaj nie. Už by som sa skrátka necitila na to, aby na mňa naživo pozeralo toľko ľudí, nie je mi to príjemné. Fotenie áno, ale musí to vyzerať dobre a mať to úroveň,“ vysvetlila svoje hranice bývalá Misska.
Keďže sa akcia konala v obchode s názvom Normal, Kristína sa zamyslela aj nad tým, čo je pre ňu v dnešnej dobe normálne a kde má hranice. V rozhovore sme načreli aj do témy života na sociálnych sieťach. Dokonalý vzhľad a úspech so sebou prináša aj odvrátenú stranu v podobe závisti a drsných útokov. Vo videu sa dozviete, ako Kristína Krajčírová znáša vlnu hejtu, ktorá sa občas prevalí cez jej profil a čo ju vie od neznámych ľudí najviac raniť...
