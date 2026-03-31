Hanba na tri svety! Jeden z hádačov mal mať počas nakrúcania erekciu: Šebová stratila reč

BRATISLAVA - Inkognito! Pri slovách hádačov by bol najradšej "ingkognito" Vlado Voštinár. Keď mu totiž hosť v štúdiu začal diagnostikovať cievy, Michal Hudák pomenoval výraz Vladovej tváre. Kým ostatní vybuchli do smiechu, Zuzana si zahanbene skrývala tvár...
Medzi hádačmi v Inkognite sa po dlhšom čase objavil aj Roman Pomajbo. K osvedčeným Michalovi Hudákovi a Mariánovi Čekovskému si neprisaol iba on, ale aj Zuzana Kubovčíková Šebová. Úvod relácie sa niesol v doberaní si Romana, ktorého doslova "grilovali". Michal bol napríklad zvedavý, čo všetko zažil so Zuzkou... „Nestresuje ma, preboha...“ chcel diskusiu ukončiť Roman, ale posledné slovo v tomto sete mala predsalen Zuzka: „A keď tu už nikto nebude a bude tma, tak už možeš ísť domov, Romanko,“ uťahovala si z nováčika.
Potom však prišiel na rad Vlado Voštinár, ktorý si nechal zdiagnostikovať cievy. Dal si dole sako a pud sebazáchovy mu vložil do úst tieto slová: „Ak mi náhodou poviete, že zajtra tu už nemusím byť, tak..." a opä mu skočila do reči Zuzka, ktorá stiuáciu veľmi vtipne vypointovala. Do kolien išiel najviac Michal - a bodaj by aj nie - veď sa ho to priamo týkalo! Keď však prišlo na samotné meranie, Michal zhodnotil vyhodnocovaciu krivku: „Podľa toho máš erekciu, Vlado!" Nasledovali ďalšie vtipné repliky a ďalšie vlny smiechu.