Samo Tomeček zmenil priority, je skvelý otec, ale toto nedáva: Myslel som, že odpadnem!

BRATISLAVA - Otec na plný úväzok! Samuel Tomeček si už nejaký čas užíva najkrajšiu životnú rolu. Manželka Dominika mu pred časom priviedla na svet synčeka Tristana a hoci bol pôrod náročný, dnes si nažívajú jedna radosť.
Samuel Tomeček žiari šťastím, no priznáva, že s príchodom bábätka musel prehodnotiť celý svoj život. „Aký som otec, asi nie je na mne, ale snažím sa Dominike pomáhať na sto percent. Preto som si pomenil priority a snažím sa naozaj pomáhať, aby aj ten Tristanko zo mňa niečo mal a aby si ma pamätal. Takže snažím sa byť najlepším otcom a samozrejme, čo sa týka nás s Dominikou, tak sme si to celkom pekne nastavili,“ vyznal sa spevák, ktorý nesmierne oceňuje aj prístup svojej polovičky a nešetril na ňu supelatívmi. „Je skvelé, že je taká úžasná a tolerantná a akceptuje toľko mojich výjazdov.“
Hoci Samuel na sociálnych sieťach naznačil, že príchod synčeka na svet nebol jednoduchý, Dominika ukázala veľkú silu. „Je bojovníčka. Nie je ten typ, čo by si ľahol do postele a nechal sa obskakovať. Je extrémne starostlivá mamina,“ pochvaľuje si hrdý otec. Hviezda šou Milujem Slovensko sa však napriek vyťaženosti zapojil do starostlivosti okamžite a nerobia mu problém ani typické mamičkovské povinnosti. „Plienkujem, kŕmim... Tým, že nekojíme, tak som od začiatku plnohodnotný zástupca maminky. Mal by som to celé bez problémov zvládnuť,“ prezradil otvorene spevák, jedným dychom však priznáva, že nočné vstávanie je zaberák, najmä keď má spevák večerné koncerty. „Priznávam, že teraz to všetko prezvala Dominika. Skúšal som to, ale keď som mal o ôsmej večer koncert, myslel som, že od únavy odpadnem. Keď sa dá, potiahnem prvú časť noci ja, ale potom musím aspoň 4-5 hodín dospať,“ vysvetlil úprimne režim, ktorý momentálne u Tomečkovcov vládne.
Malý Tristan je však podľa neho dieťatko za odmenu. „Je úžasný... V noci spí a zobudí sa až okolo šiestej či siedmej, keď sa zadarí. Čo čítam z toho, čo ľudia absolvujú, tak my to máme úplne úžasné!“ Keďže im osud doprial takéto dobré bábätko, prirodzene sa natíska otázka, či sa ich rodinka opäť nerozrastie. Dočká sa malý Tristan súrodenca?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%