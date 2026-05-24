Sabine z Ruže pre nevestu sa rozviazal jazyk: Zbrane, ktorými muža dostane na kolená!

BRATISLAVA - Exotická kráska Sabína Lipková patrí k najvýraznejším postavám tohtoročnej šou Ruža pre nevestu. Do boja o srdce príťažlivého ženícha vhupla po hlave a okamžite zaujala nielen divákov, ale aj samotného fešáka Adriana.
Pre mnohé dievčatá je účasť v takejto šou výsledkom dlhého zvažovania, no u Sabiny to bol čistý impulz. Keď sa naskytla príležitosť, neváhala ani minútu. „Úprimne, toto rozhodnutie prišlo veľmi rýchlo a náhle. Netrvalo dlho, kým som sa rozhodla. Keď prišla ponuka, tak som asi do troch dní išla na kasting a tam som sa rozhodla priamo na mieste,“ prezradila tmavovlasá kráska, ktorá mala od začiatku jasný cieľ.
V zákulisí sa často šepká, že dievčatá sa nehrnú do šou kvôli láske, ale najmä kvôli sláve a sledujúcim na sociálnych sieťach. Sabína však tvrdí, že jej motívy boli čisto romantické. „Chcela som svoj život zmeniť, chcela som byť konečne šťastná a nájsť pravú lásku. Moja priorita v živote je mať rodinu. To, čo tá šou prináša, je druhá vec – človek dostane nejaké nové možnosti, niekam sa dostane, ale ja som to videla primárne ako možnosť nájsť lásku,“ hovorí úprimne.
Pri pohľade na atraktívnu tmavovlásku je však jasné, že o mužskú pozornosť núdzu nemá. Na otázku, či bol tým pravým práve tohtoročný televízny ženích Adrian, odpovedá zatiaľ tajomne: „To uvidíte podľa toho, ako to dopadne v šou.“ Šarm a čaro mladého podnikateľa Adriana však Sabína poprieť nedokáže. „Našli sme si spoločnú reč a je to veľmi charizmatický muž,“ naznačila.
Keď sa Sabíne nejaký muž páči, nesedí v kúte so založenými rukami. Ako to robí, aby získala muža svojich snov? Brunetka pred nami rozviazala jazyk a prezradila nielen svoje osvedčené zbrane, ale aj veci, ktoré muža dostanú okamžite na kolená!
