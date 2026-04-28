Toto sa v Inkognite za 15 rokov nestalo: Hosť si vybral... takmer sa prepadol od hanby!

BRATISLAVA - V Inkognite je vždy veselo! Vždy sa o to postarajú hádači, tento raz však k faux pas, ktoré vyvolalo salvy smiechu, prispel aj hosť. Pozerajte, čo povedal, nezdržíte sa smiechu.
Hádači v Inkognite sršia vtipom, dobrou náladou a vyjadreniami, ktoré sa zapisujú do kroniky humorných hlášok. Tentokrát sa však svojou vetou zapíše do histórie aj hosť Ondrej. Kým hádači na základe indície "idem do hĺbky" tipujú, že má niečo spoločné s golfom alebo so zdravotníctvom, on pracuje v celkom inom segmente. A potom príde Voštinárova otázka: „Už máte niekoho, kto položí prvú otázku?“ V tom momente Ondrej povie meno, ktoré vyvolá salvu smiechu. Iba režisér si zachová chladnú hlavu a z réžie sa ozve: „Veď je tam len jedna Zuzka, chlapci.“ Hanba na tri roky... a sledujte Fera Jokea, ktorý asi dodnes nepochopil, čo sa deje. Pozrite si nielen vtipné video, ale aj reláciu Inkgonito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
