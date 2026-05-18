TENTO trik používajú aj skúsení cestovatelia: Teraz sa budete cítiť oveľa bezpečnejšie a nezaplatíte ani cent!

LONDÝN - Poznáte ten pocit, keď ležíte na hoteli a počujete, ako vám popri izbe stále niekto prechádza? Niektoré tipy znejú dobre už na prvú šupu, potom sú tu triky z kategórie bizarné. Ten, ktorý vám teraz predstavíme, môžete určite vyskúšať.
Predstava pobytu v hoteli sa spája s relaxom, oddychom. Predtým, ako pôjdete každý večer spať, mali by ste podľa skúsených cestovateľov vykonať ešte jeden "zvláštny rituál". Potrebovať k tomu budete obyčajný pohár, ktorý zvykne byť súčasťou bežného servisu. Informuje o tom portál Tips and Tricks.
Jednoduchý návod
Niektorí ľudia, ktorí často cestujú, to už majú zaužívané ako bežnú činnosť pred každým spánkom na hoteli. Na kľučku dverí od vašej izby z vnútornej strany položte pohár (hore dnom). Bude to slúžiť ako bezplatný alarm.
Aj keď to celé vyzerá veľmi nelogicky, veď v hoteli sú kamery a mnohé dvere sú už zabezpečené tak, že bez karty ich neotvoríte, ide skôr len o akúsi "ilúziu súkromia". Na druhej strane, aj zlodeji sú už rafinovanejší. Mnohým nerobí problém ani zámok na kartu. Ale čo pohár na kľučke? Taký jednoduchý trik vás môže ihneď upozorniť, že sa k vám niekto snaží dostať.
Stratí sa moment prekvapenia
Netreba zabudnúť ani to, že nech sú nové zámky na hotelových izbách akokoľvek pôsobivé a inovatívne, vždy je tu cesta pre personál, ktorý sa kedykoľvek vie dostať do ktorejkoľvek z izieb. O úplnom súkromí sa teda hovoriť nedá.
Navyše, keď sa vám niekto bude chcieť dostať do izby, stisne kľučku, pohár spadne a dotyčný stratí moment prekvapenia. Vo väčšine prípadov sa dá votrelec na útek. Obyčajná hotelová izba sa jedným malým trikom zmenila na bezpečnostný sejf. Z určitého uhla pohľadu môže celý trik vyznieť ako paranoja, ale ruku na srdce, kto netúži na dovolenke po pokojnom spánku, ktorý sa navyše dá poistiť bezplatným trikom?