TENTO trik používajú aj skúsení cestovatelia: Teraz sa budete cítiť oveľa bezpečnejšie a nezaplatíte ani cent!

LONDÝN - Poznáte ten pocit, keď ležíte na hoteli a počujete, ako vám popri izbe stále niekto prechádza? Niektoré tipy znejú dobre už na prvú šupu, potom sú tu triky z kategórie bizarné. Ten, ktorý vám teraz predstavíme, môžete určite vyskúšať.

Predstava pobytu v hoteli sa spája s relaxom, oddychom. Predtým, ako pôjdete každý večer spať, mali by ste podľa skúsených cestovateľov vykonať ešte jeden "zvláštny rituál".  Potrebovať k tomu budete obyčajný pohár, ktorý zvykne byť súčasťou bežného servisu. Informuje o tom portál Tips and Tricks.

Niektorí ľudia, ktorí často cestujú, to už majú zaužívané ako bežnú činnosť pred každým spánkom na hoteli. Na kľučku dverí od vašej izby z vnútornej strany položte pohár (hore dnom). Bude to slúžiť ako bezplatný alarm. 

Aj keď to celé vyzerá veľmi nelogicky, veď v hoteli sú kamery a mnohé dvere sú už zabezpečené tak, že bez karty ich neotvoríte, ide skôr len o akúsi "ilúziu súkromia". Na druhej strane, aj zlodeji sú už rafinovanejší. Mnohým nerobí problém ani zámok na kartu. Ale čo pohár na kľučke? Taký jednoduchý trik vás môže ihneď upozorniť, že sa k vám niekto snaží dostať.

Netreba zabudnúť ani to, že nech sú nové zámky na hotelových izbách akokoľvek pôsobivé a inovatívne, vždy je tu cesta pre personál, ktorý sa kedykoľvek vie dostať do ktorejkoľvek z izieb. O úplnom súkromí sa teda hovoriť nedá. 

Navyše, keď sa vám niekto bude chcieť dostať do izby, stisne kľučku, pohár spadne a dotyčný stratí moment prekvapenia. Vo väčšine prípadov sa dá votrelec na útek. Obyčajná hotelová izba sa jedným malým trikom zmenila na bezpečnostný sejf. Z určitého uhla pohľadu môže celý trik vyznieť ako paranoja, ale ruku na srdce, kto netúži na dovolenke po pokojnom spánku, ktorý sa navyše dá poistiť bezplatným trikom?

Nela Pocisková o jej vypadnutí v Let's Dance: Chcela byť ONA kráľovnou parketu? Takáto je pravda!
Niké liga: Pozíciu najlepšieho trénera si piatykrát za sebou vydobyl Vladimír Weiss
Feminity & Oriflame joga: Štýlová Soňa Skoncová, Simona Brnová a mnohé ďalšie
Slovensko čelí demografickej katastrofe: Štátne príspevky nezaberajú! Analytici vyrátali, čo skutočne pomôže
Čo nám priniesol minulý týždeň? KVÍZ preverí vaše znalosti o aktuálnych udalostiach
Taraba na svetovom fóre: Klimatické problémy podľa neho žiadna krajina sama nevyrieši
Vráble budujú 396 nových parkovacích miest pre bicykle, hotovo má byť už v septembri
Dovolenkári POZOR! Veľké zmeny pred začiatkom letnej sezóny, TENTO prepravca RUŠÍ lety do známych destinácii
Drsné vyhrážky z Washingtonu: Trumpovi dochádza trpezlivosť! Vyhlásil nekompromisné ultimátum
Historický pád socialistov: Andalúzia posilňuje pravicu a oslabuje Sáncheza
Desivé VIDEO: Rodina v aute tesne unikla TRAGÉDII! Takmer sa zrazila s lietadlom
Nela Pocisková o jej vypadnutí v Let's Dance: Chcela byť ONA kráľovnou parketu? Takáto je pravda!
Hilmerová prekvapuje zo dňa na deň viac a viac: Najskôr nový imidž, teraz... Neuveríte, čo vymyslela!
Len tri týždne a... Vášáryovej unáhlená svadba: Vydala sa za tyrana!
Simona Krainová rozsekala hejterov: 25-ročný smrad mi nebude radiť, ako mám vyzerať!
TENTO trik používajú aj skúsení cestovatelia: Teraz sa budete cítiť oveľa bezpečnejšie a nezaplatíte ani cent!
Zaplatil si biznis triedu, namiesto luxusu prišiel chaos! Lietadlo zdržali opití pasažieri
Nenápadná zelenina je hotový POKLAD pre telo! Pomáha imunite, tráveniu aj srdcu
Masturbácia a muži: 5 faktov, ktoré menia pohľad na intímne zdravie
Chcete menej vrások a pigmentácií? Bez SPF starne pleť až päťkrát rýchlejšie
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!

Svet športu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel československý strieborný olympijský medailista
MS V HOKEJI 2026 Országh po šesťbodovom víkende o zmenách: Pred ďalším zápasom možno k jednej dôjde
MS V HOKEJI 2026 Senzáciu s Českom nezopakovali: Slovinci sa proti Nórsku nezmohli ani na gól
Greif nezabránil gólovej kanonáde súpera: Lyon prišiel o priamy postup do Ligy majstrov
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Tento bežný vitamín môže pomáhať rakovinovým bunkám prežiť. Vedci teraz ukázali, ako im túto ochranu zobrať
Pred kúpou notebooku si skontroluj, či má tieto všetky porty. Inak to môžeš neskôr oľutovať
VIDEO: Rusi sa ukryli v zničenej budove. Ukrajinci tam namiesto vojakov poslali robota s 300 kg výbušnín, nemali šancu
Ľudský mozog sa tisíce rokov zmenšuje. Prečo potom nie sme hlúpejší než naši predkovia?
Starý dom s okenicami ešte pripomína bývania ako kedysi. Vnútro je však iné, dnes tu nájdete moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie

Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Horoskop na nový týždeň 18.5.-24.5.: Dané znamenia čaká vášnivý čas, iným sa otvorí cesta k peniazom a pracovným úspechom
Slovensko čelí demografickej katastrofe: Štátne príspevky nezaberajú! Analytici vyrátali, čo skutočne pomôže
Dovolenkári POZOR! Veľké zmeny pred začiatkom letnej sezóny, TENTO prepravca RUŠÍ lety do známych destinácii
Čo nám priniesol minulý týždeň? KVÍZ preverí vaše znalosti o aktuálnych udalostiach
Drsné vyhrážky z Washingtonu: Trumpovi dochádza trpezlivosť! Vyhlásil nekompromisné ultimátum

