VOJNA kvôli úplatkom? Plačková útočí na Bianku: KLAME! A toto o nej povedala...

BRATISLAVA - Staré obvinenia okolo finančnej podpory prezidentskej kampane Petra Pellegriniho opäť rezonujú internetom. Po vyjadreniach Bianky Rumanovej v podcaste Oskara Baramiho sa ozvala aj Zuzana Plačková, ktorá influencerku ostro obvinila z klamstva a naznačila, že o jej „realite“ by vedela povedať oveľa viac.
V apríli sa objavili informácie o ponuke peňazí influencerom za podporu prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho na sociálnych sieťach. Celá kauza sa začala riešiť po tom, čo influencer Filip Jovanovič alias Jovinečko mal podľa medializovaných informácií vypovedať o telefonáte od Zuzany Plačkovej. Tá mu mala podľa jeho slov ponúknuť približne 25- až 30-tisíc eur za zverejnenie podpory Pellegrinimu v roku 2024.
Jovinečko však tvrdil, že ponuku okamžite odmietol, pretože nechcel prijímať peniaze za prezentovanie politického názoru. Podľa jeho slov mala počas telefonátu zaznieť aj informácia, že podobným spôsobom majú kandidáta podporiť aj ďalšie známe osobnosti slovenského šoubiznisu.
Do celej veci sa následne začali spomínať aj ďalšie známe mená vrátane Dominiky Cibulkovej či Attilu Végha, ktorí sa v minulosti netajili podporou Petra Pellegriniho. Obaja sa však od špekulácií o platenej propagácii dištancovali. Najnovšie je súčasťou celej kauzy aj influencerka Bianka Rumanová, ktorá mala byť pri telefonáte prítomná. A práve ona sa teraz k celej situácii opäť vyjadrila v podcaste Oskara Baramiho.