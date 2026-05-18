Irán zriadil nový úrad na kontrolu Hormuzského prielivu: Lode musia platiť vysoké poplatky

TEHERÁN - Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v pondelok oficiálne oznámila vznik nového úradu, ktorý má riadiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Podľa jej príspevku na sieti X bude tzv. Správa pre prieliv v Perzskom zálive (PGSA) v reálnom čase poskytovať najnovšie informácie o vývoji v úžine. Informuje o tom agentúra AFP. Ten istý príspevok zverejnil aj kanál námorníctva iránskych Revolučných gárd.
Zatiaľ nie je jasné, akú úlohu bude nový úrad zohrávať, avšak iránska televízia Press TV už skôr v máji informovala, že ide o „systém na uplatňovanie zvrchovanosti nad Hormuzským prielivom“ a že lodiam tade prechádzajúcim boli zasielané predpisy z e-mailovej adresy s doménou pgsa.ir. Teherán začal od minulého týždňa púšťať cez tento prieliv väčšie množstvo lodí. Dôvodom je podľa štátnych médií to, že štáty a lodné spoločnosti pristúpili na jeho podmienku koordinovať svoju plavbu úžinou.
Irán opakovane tvrdí, že Hormuz neblokuje, no firmy sa s ním musia koordinovať predtým, ako im bude - výmenou za vysoké poplatky - umožnená plavba pri jeho pobreží. Podľa expertov tým krajina porušuje medzinárodné právo na tranzit. Iránske zdroje zároveň tvrdia, že prieliv je zamínovaný.
Koniec neobmedzenej plavby
Pred vojnou, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na islamskú republiku z konca februára, sa dalo cez prieliv plaviť v podstate neobmedzene. Za normálnych okolností tade prúdi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Teherán opakovane uvádza, že lodná doprava v Hormuzskom prielive sa už do predvojnového stavu nevráti.
Kontrola Iránu nad prielivom narušila globálne trhy a zároveň mu poskytla významný vplyv. S cieľom obmedziť jeho príjmy z ropy uvalili Spojené štáty svoju vlastnú námornú blokádu na iránske prístavy. Pakistan medzičasom sprostredkováva rokovania medzi Iránom a USA, medzi ktorými platí od začiatku apríla prímerie.