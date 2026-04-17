Jovinečko a Bergi majú toho plné zuby! Ostrá kritika našich politikov: Takto ničia životy Slovákov

BRATISLAVA - Jovinečko a Bergino si poriadne podali slovenských politikov a servítku pred ústa si rozhodne nedávali! Známi influenceri a podnikatelia, ktorí majú miliónové dosahy, otvorene prehovorili o tom, čo sa v našom štáte deje. Kým Bergino hovorí o extrémne zničujúcich dopadoch politiky na bežných ľudí, Jovinecko šokuje vyjadrením o „zlodejine“!
Filip Jovanovič a Adam Berger, alias Jovinečko a Bergi, patria k tváram, ktoré sa neboja povedať svoj názor, aj keď je poriadne drsný. V najnovšom rozhovore pre Topky.sk sa pustili do témy, ktorá momentálne trápi celé Slovensko – správanie našich politických špičiek. Bergino politiku vníma ako niečo, čo ľuďom vyslovene škodí. „Kedže mám politiku úplne hlboko, ja si myslím, že politika extrémne ničí životy. Povedal by som, že preháňajú to, akým spôsobom jednajú s ľuďmi. Toto sú ľudia, ktorí by mali pracovať pre ľudí a nie ísť proti ľuďom. Máme sa horšie a to napätie v štáte je cítiť,“ vyjadril sa bez obalu známy zabávač a influencer.
Hoci sa obaja muži vďaka úspešnému podnikaniu nemôžu sťažovať na nedostatok, krízu pociťujú cez bežných ľudí. Filip Jovinečko Jovanovič priznáva, že situácia na trhu je napätá. „Nemôžem povedať, že by som sa mal zle, vždy si človek vie nájsť ten svoj piesoček, ale v globále som podnikateľ a som závislý na tom, aby môj zákazník bol finančne schopný. Je určite cítiť, že človek si rozmyslí, kam investuje peniaze,“ vysvetľuje Filip. Zároveň však dodal mrazivé priznanie o tom, čo si myslí o hospodárení štátu: „Podľa mňa prehnali to, koľko kradnú. Nech kradnú 10-20 %, ale nemusia zase 60-70. To už je hrot.“
Podľa Bergina sa na Slovensko vracia doba, kedy ľudia musia počítať každý cent. „Je to tu veľmi cítiť, začína tu byť obrovská chudoba. Ľudia rozmýšľajú, čo si kúpia ako prvé, aby vedeli prežiť. Vyberajú najlacnejšie potraviny a to tu dlho nebolo. Počas tejto konsolidácie je to brutálny výsmech,“ nešetril kritikou známy influencer. Obaja sa zhodujú, že spoločnosti chýba základný pilier – vzájomné porozumenie a komunikácia. „Bez toho vznikajú konflikty, ktoré sa vyvrbia k úplne zbytočným výsledkom,“ doplnil Jovinečko. Majú však títo dvaja úspešní muži ambíciu vziať veci do vlastných rúk a vymeniť influencerstvo za politickú stoličku?
