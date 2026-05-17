Nedeľa17. máj 2026, meniny má Gizela, zajtra Viola

Markizáčka skoncovala s OnlyFans: Každý robí chyby!

Fight Night Challenge, Michaela Doležalová s kamarátkou z Ruže Noemi Zobraziť galériu (15)
Fight Night Challenge, Michaela Doležalová s kamarátkou z Ruže Noemi (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Michaela Doležalová robí v živote výrazné zmeny. Po rozchode a víťazstve v ringu prekvapila ďalším rozhodnutím — definitívne skončila s tvorbou obsahu pre dospelých. Prečo?

Michaela Doležalová v poslednom období prechádza výraznými životnými zmenami, ktoré sa dotýkajú nielen jej súkromného života, ale aj profesionálnej kariéry. Len nedávno verejnosť zaregistrovala informáciu o jej rozchode s priateľom Mariánom Hanouskom, čo samo osebe predstavovalo významný osobný míľnik. Napriek tomu však nezostala stáť na mieste — práve naopak.

Uplynulý víkend ukázala svoju bojovnosť aj v ringu, kde si pripísala víťazstvo nad súperkou Azrou Sokirou, čím potvrdila, že sa nebojí nových výziev a dokáže sa presadiť aj v úplne inom prostredí. Najnovšie však prekvapila ďalším rozhodnutím, ktoré vyvolalo pozornosť najmä medzi jej mužskými fanúšikmi. Michaela sa rozhodla definitívne ukončiť svoju činnosť na platforme pre dospelých, kde v minulosti zdieľala obsah určený predplatiteľom. Sama otvorene priznala, že toto rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň, ale bolo výsledkom hlbšieho zamyslenia nad vlastným životom, hodnotami a budúcnosťou.

Markizáčka extrémne schudla: Po špekuláciách vyšla s pravdou von... Áno, pichala som si! Prečítajte si tiež

Markizáčka extrémne schudla: Po špekuláciách vyšla s pravdou von... Áno, pichala som si!

„Nerobím to už, pretože som uznala za vhodné s tým skončiť. Mám to, samozrejme, stále založené, viete mi dať subscribe. Viete si pozrieť obsah profilu, ale teda kontent novší ani žiaden už neposielam. Rozhodla som sa tak preto, lebo som si uvedomila, že mám na viac. Uvedomila som si, že viem zarobiť krajšie peniažky inou cestou a chcem raz muža, ktorého kamaráti nebudú na mňa ukazovať prstom. Cítim sa lepšie, spokojnejšie a hodnotnejšia či už pri rodine alebo pri kamarátoch. Teraz sa na to spätne pozerám, že každý z nás robí chyby,” zverila sa, pričom zdôraznila, že svoju minulosť nevníma ako niečo, za čo by sa mala hanbiť.

Vzruším ťa! Markizácky exfarmár si založil OnlyFans: Predáva svoje EROTICKÉ VIDEÁ! Prečítajte si tiež

Vzruším ťa! Markizácky exfarmár si založil OnlyFans: Predáva svoje EROTICKÉ VIDEÁ!

Ako sama doplnila, nejde podľa nej o chybu v pravom zmysle slova, ale skôr o životnú skúsenosť, ktorá jej pomohla lepšie pochopiť samu seba a nasmerovala ju ďalej. „Každý robí chyby, aby nás niekam posunuli a naučili nás niečo,” dodala úprimne. Podľa vlastných slov už túto činnosť nevykonáva približne dva mesiace a dnes je presvedčená, že existujú iné cesty, ako si vybudovať finančné zázemie.

Viac o téme: OnlyFansMichaela Doležalová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rozchod po Farme ju
Rozchod po Farme ju zlomil! Miška bez servítky: Slzy počas vzťahu a tvrdý odkaz ženám
Domáci prominenti
Šokujúci rozchod v našom
Šokujúci rozchod v našom šoubiznise: Z veľkej lásky neostalo nič!
Domáci prominenti
Známy exfarmár zarába na
Známy exfarmár zarába na OnlyFans veľké peniaze, ale... Stále má zadné vrátka!
Domáci prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Známa Slovenka RISKUJE po nedávnej operácii: Z toho, čo s doktorom vymysleli, odpadnete!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

ŠOKUJÚCE slová Fischera o politike: Tvrdá kritika spoločnosti! To, čo sa deje dnes, je ako ...
ŠOKUJÚCE slová Fischera o politike: Tvrdá kritika spoločnosti! To, čo sa deje dnes, je ako ...
Prominenti
Charlize Theron bez pretvárky: Prečo Hollywood odpisuje ženy po štyridsiatke
Charlize Theron bez pretvárky: Prečo Hollywood odpisuje ženy po štyridsiatke
Feminity TV
Tréner Vladimír Weiss: Nepodarilo sa nám rozlúčiť výhrou, ale všetkým ďakujem
Tréner Vladimír Weiss: Nepodarilo sa nám rozlúčiť výhrou, ale všetkým ďakujem
Futbal

Domáce správy

AKTUÁLNE Svetový úspech pre
AKTUÁLNE Svetový úspech pre Slovensko! Po bratovi vyhral prestížnu vedeckú súťaž v USA aj Filip z Dubnice!
Domáce
Zásah kriminalistov: Zadržali muža,
Zásah kriminalistov: Zadržali muža, podozrivý je z násilnej trestnej činnosti
Domáce
HONOR 600 mení pravidlá
HONOR 600 mení pravidlá výdrže. S touto batériou zabudneš na nabíjačku počas celého víkendu
vosveteit.sk
Slovenskí víťazi astronomickej olympiády zabojujú o medaily na svetovej súťaži vo Vietname
Slovenskí víťazi astronomickej olympiády zabojujú o medaily na svetovej súťaži vo Vietname
Regióny

Zahraničné

Mrazivý incident na letisku:
Mrazivý incident na letisku: VIDEO Lietadlo so 130 ľuďmi na palube skončilo mimo dráhy!
Zahraničné
WHO vyhlásila medzinárodný stav
WHO vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia: Vzácny kmeň eboly si už vyžiadal desiatky obetí
Zahraničné
Kanadský pasažier skončil v
Kanadský pasažier skončil v izolácii: Po plavbe mu potvrdili nebezpečný vírus!
Zahraničné
Na snímke najväčšia lietadlová
Lietadlová loď USS Gerald Ford sa vrátila po 11 mesiacoch do domovského prístavu
Zahraničné

Prominenti

Fight Night Challenge, Michaela
Markizáčka skoncovala s OnlyFans: Každý robí chyby!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Šviháci. Na
ŠOKUJÚCE slová Fischera o politike: Tvrdá kritika spoločnosti! To, čo sa deje dnes, je ako ...
Domáci prominenti
Dvakrát rozvedený Jiří Korn:
Dvakrát rozvedený Jiří Korn: Románik s Hospodárovou a... o 25 rokov mladšia manželka č. 3!
Osobnosti
Predstavenie parfému. Na snímke
Orviská vyráža dych: V plavkách ukázala dokonalé krivky a poslala silný odkaz!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Expertka na upratovanie radí: TÝCHTO šesť vecí vyhoďte! Domov bude pôsobiť čistejšie za pár minút
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Hit medzi záhradkármi? Lacný gadget zachytáva dažďovú vodu a ešte aj skrášli záhradu
Zaujímavosti
Aimée Knightová so synom
Lekári jej odstránili vaječníky aj prsníky, rakovina sa aj tak vrátila: Žene dávajú len pár rokov života
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Slávny prírodný MOST je minulosťou: More ho definitívne zmazalo z mapy!
Zaujímavosti

Dobré správy

HONOR 600 mení pravidlá
HONOR 600 mení pravidlá výdrže. S touto batériou zabudneš na nabíjačku počas celého víkendu
vosveteit.sk
MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!

Šport

Juraj Slafkovský môže spečatiť postup: Online prenos zo 6. duelu série Montreal – Buffalo
Juraj Slafkovský môže spečatiť postup: Online prenos zo 6. duelu série Montreal – Buffalo
Juraj Slafkovský
MS V HOKEJI 2026 Absolútna senzácia! Slovinci sa proti Česku postarali o hotový zázrak
MS V HOKEJI 2026 Absolútna senzácia! Slovinci sa proti Česku postarali o hotový zázrak
MS v hokeji
VIDEO Výbuch hnevu Ľuboša Micheľa: Hnoj a žumpa! Šokujúce obvinenia po vypadnutí Prešova
VIDEO Výbuch hnevu Ľuboša Micheľa: Hnoj a žumpa! Šokujúce obvinenia po vypadnutí Prešova
Niké liga
Schyľuje sa k obrovskému prekvapeniu: Weiss ml. oznámil dôležitú novinku o reprezentácii
Schyľuje sa k obrovskému prekvapeniu: Weiss ml. oznámil dôležitú novinku o reprezentácii
Niké liga

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
O práci s humorom
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Prostredie práce
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Domáce
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Rady a tipy
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy

Technológie

Neandertálec si pred 60 tisíc rokmi nechal vŕtať boľavý zub kamenným nástrojom. Vedci hovoria o najstaršom dôkaze ošetrenia kazu
Neandertálec si pred 60 tisíc rokmi nechal vŕtať boľavý zub kamenným nástrojom. Vedci hovoria o najstaršom dôkaze ošetrenia kazu
Veda a výskum
Francúzsko úspešne otestovalo novú balistickú raketu. FLP-t 150 má trafiť ciele ďaleko za frontom aj vtedy, keď nepriateľ ruší GPS signál
Francúzsko úspešne otestovalo novú balistickú raketu. FLP-t 150 má trafiť ciele ďaleko za frontom aj vtedy, keď nepriateľ ruší GPS signál
Armádne technológie
Vedci vyriešili záhadu, ktorá trvala desaťročia. Prečo CO₂ pri zemi hreje, no vysoko nad nami chladí?
Vedci vyriešili záhadu, ktorá trvala desaťročia. Prečo CO₂ pri zemi hreje, no vysoko nad nami chladí?
Veda a výskum
Priťahuje smartfón blesky počas búrky? Nebezpečné môže byť až toto bežné správanie
Priťahuje smartfón blesky počas búrky? Nebezpečné môže byť až toto bežné správanie
Návody

Bývanie

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia

Pre kutilov

Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Zemepis pre 5. ročník: Len 1 z 10 to dá bez chyby
Zábava
KVÍZ: Zemepis pre 5. ročník: Len 1 z 10 to dá bez chyby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Moskva hlási
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Moskva hlási úspech na fronte: Ruská armáda tvrdí, že prevzala kontrolu nad ďalšími dedinami
Nepochopiteľná revolúcia z Bruselu:
Zahraničné
Nepochopiteľná revolúcia z Bruselu: Pivo dvanástku si už neobjednáte! TOTO je dôvod
Mladíci si svoje vyčíňanie
Zahraničné
Brutálny útok v Nemecku: VIDEO Gang napadol viacerých ľudí! Jeho členovia stoja pred súdom
Tragédia priamo pred očami
Zahraničné
Tragédia priamo pred očami Karola III.: Kráľovský jazdec spadol vo Windsore z koňa, na mieste zomrel

Ďalšie zo Zoznamu