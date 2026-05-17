Markizáčka skoncovala s OnlyFans: Každý robí chyby!

BRATISLAVA - Michaela Doležalová robí v živote výrazné zmeny. Po rozchode a víťazstve v ringu prekvapila ďalším rozhodnutím — definitívne skončila s tvorbou obsahu pre dospelých. Prečo?
Michaela Doležalová v poslednom období prechádza výraznými životnými zmenami, ktoré sa dotýkajú nielen jej súkromného života, ale aj profesionálnej kariéry. Len nedávno verejnosť zaregistrovala informáciu o jej rozchode s priateľom Mariánom Hanouskom, čo samo osebe predstavovalo významný osobný míľnik. Napriek tomu však nezostala stáť na mieste — práve naopak.
Uplynulý víkend ukázala svoju bojovnosť aj v ringu, kde si pripísala víťazstvo nad súperkou Azrou Sokirou, čím potvrdila, že sa nebojí nových výziev a dokáže sa presadiť aj v úplne inom prostredí. Najnovšie však prekvapila ďalším rozhodnutím, ktoré vyvolalo pozornosť najmä medzi jej mužskými fanúšikmi. Michaela sa rozhodla definitívne ukončiť svoju činnosť na platforme pre dospelých, kde v minulosti zdieľala obsah určený predplatiteľom. Sama otvorene priznala, že toto rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň, ale bolo výsledkom hlbšieho zamyslenia nad vlastným životom, hodnotami a budúcnosťou.
„Nerobím to už, pretože som uznala za vhodné s tým skončiť. Mám to, samozrejme, stále založené, viete mi dať subscribe. Viete si pozrieť obsah profilu, ale teda kontent novší ani žiaden už neposielam. Rozhodla som sa tak preto, lebo som si uvedomila, že mám na viac. Uvedomila som si, že viem zarobiť krajšie peniažky inou cestou a chcem raz muža, ktorého kamaráti nebudú na mňa ukazovať prstom. Cítim sa lepšie, spokojnejšie a hodnotnejšia či už pri rodine alebo pri kamarátoch. Teraz sa na to spätne pozerám, že každý z nás robí chyby,” zverila sa, pričom zdôraznila, že svoju minulosť nevníma ako niečo, za čo by sa mala hanbiť.
Ako sama doplnila, nejde podľa nej o chybu v pravom zmysle slova, ale skôr o životnú skúsenosť, ktorá jej pomohla lepšie pochopiť samu seba a nasmerovala ju ďalej. „Každý robí chyby, aby nás niekam posunuli a naučili nás niečo,” dodala úprimne. Podľa vlastných slov už túto činnosť nevykonáva približne dva mesiace a dnes je presvedčená, že existujú iné cesty, ako si vybudovať finančné zázemie.
