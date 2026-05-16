Tragédia priamo pred očami Karola III.: Kráľovský jazdec spadol vo Windsore z koňa, na mieste zomrel

WINDSOR – Prestížna kráľovská jazdecká šou Royal Windsor Horse Show sa zmenila na dejisko tragédie. Priamo pred očami divákov a v tesnej blízkosti britského kráľa Karola III. spadol z koňa vojak elity kráľovskej rodiny. Napriek okamžitému zásahu lekárov utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
K osudnej nehode došlo v piatok večer v areáli Windsoru neďaleko Londýna. Ako potvrdila britská polícia, nešťastie sa stalo vo chvíli, keď vojak po skončení oficiálneho programu opúšťal so svojím koňom hlavnú arénu.
Na pomoc mladému vojakovi okamžite vyrazili prítomní armádni lekári aj civilná záchranná služba. Zranenia hlavy a tela však boli príliš vážne. „Vojakovi bola okamžite poskytnutá špičková zdravotná starostlivosť, no v dôsledku vážnych zranení, žiaľ, zomrel priamo na mieste,“ uviedli organizátori podujatia v oficiálnom vyhlásení. Armáda neskôr potvrdila, že išlo o člena prestížnej kráľovskej jednotky.
Kráľ Karol III. neskrýval šok
Podľa britských médií bol kráľ Karol III. spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny v čase nehody prítomný priamo na štadióne. Hovorca Buckinghamského paláca však spresnil, že hoci incident videli, o jeho fatálnych následkoch sa dozvedeli až neskôr.
Panovník bol podľa vyhlásenia paláca správou „hlboko šokovaný a zarmútený“ a rodine zosnulého vojaka plánuje vyjadriť úprimnú sústrasť osobne. Už v sobotu ráno sa kráľ vrátil na výstavisko v sprievode princa Edwarda a vojvodkyne Sophie, aby osobne podporil a vyjadril solidaritu zdrveným kolegom zosnulého vojaka z kráľovskej delostreleckej jednotky.
Polícia vylúčila cudzie zavinenie
Prípadom sa okrem polície zaoberá aj britské ministerstvo obrany a špeciálna komisia pre vyšetrovanie armádnych nehôd. Podľa vyšetrovateľov však nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o cudzí úmysel alebo trestný čin.
„Na základe doterajších zistení sme nenašli žiadne podozrivé okolnosti,“ uviedol policajný šéfinspektor Michael Loebenberg, ktorý zároveň apeloval na divákov, aby polícii poskytli prípadné kamerové záznamy či fotografie z incidentu. Po tragickej udalosti organizátori zrušili všetky ďalšie vystúpenia jednotky, no samotný štvordňový festival Royal Windsor Horse Show pokračuje ďalej podľa plánu.